Valmadrera: 860mila euro per scuole, asilo e sicurezza

Approvata l’ultima variazione di bilancio 2025

Importanti opere di manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture comunali

VALMADRERA – Nella seduta del Consiglio comunale del 17 novembre, l’assise ha approvato l’ultima variazione di bilancio per il 2025, con lo stanziamento di circa 860mila euro destinati a importanti opere di manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture comunali, oltre a garantire le risorse necessarie per il funzionamento dell’Ente. La variazione prevede inoltre la copertura per il rinnovo del contratto della Pubblica amministrazione, accantonando i fondi necessari già per il 2025.

È di circa 100mila euro la quota destinata all’acquisto di arredi e attrezzature per il nuovo asilo nido di via Bovara, che prosegue nel suo percorso di realizzazione per accogliere al meglio circa 44 bambini, rispondendo a una necessità sempre più sentita nel territorio. L’apertura dell’asilo è prevista per settembre 2026.

Circa 60mila euro sono destinati alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, con interventi di tinteggiatura, sostituzione di tapparelle e veneziane dove necessario, e lavori nelle palestre e negli spogliatoi.

Inoltre, verrà stanziato un contributo di circa 40mila euro per la copertura di uno dei campi da tennis presso il centro sportivo Rio Torto. È previsto il miglioramento del parco auto, con l’acquisto di due automezzi destinati al trasporto a scopo sociale, grazie al contributo del BIM (Bacino Imbrifero Lariano), integrato da una quota di avanzo di amministrazione.

In ottica di risparmio energetico, sono stanziati fondi per la progettazione degli impianti fotovoltaici sui tetti dell’edificio comunale e del Palazzetto Leopardi, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza energetica.

Sono inoltre previsti interventi per la manutenzione del verde pubblico e il miglioramento della sicurezza stradale, con particolare attenzione allo stanziamento di 22 mila euro per l’estensione dell’impianto di videosorveglianza, al fine di rafforzare ulteriormente la sicurezza sul territorio.