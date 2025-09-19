Valmadrera. Addio ad Alfonso Dainotti, storico volontario del Comando di Polizia Locale

Volontario davanti alle scuole elementari e parrucchiere in via Stoppani

Un punto di riferimento per tutta la comunità

VALMADRERA – È venuto a mancare all’età di 75 anni Alfonso Dainotti, storico volontario del Comando di Polizia Locale, che per molti anni ha garantito la sicurezza dei bambini delle scuole elementari di Valmadrera. Era conosciuto anche per la sua lunga attività di parrucchiere in via Stoppani. Persona umile e generosa, sempre pronta ad aiutare il prossimo e a offrire il proprio contributo alla comunità.

Di lui si ricorda la presenza costante e quotidiana come volontario davanti alle scuole elementari, dove garantiva in sicurezza l’attraversamento dei bambini. Rimane viva la sua generosità, dimostrata in particolare durante le giornate dedicate all’educazione stradale, sempre pronto a collaborare con entusiasmo. La sua figura era familiare e rassicurante per bambini e genitori.

Un prezioso supporto anche per il Comando di Polizia Locale, al quale offriva con dedizione la propria esperienza durante manifestazioni pubbliche e gare ciclistiche, assicurando ordine e sicurezza con grande senso di responsabilità.

“Possiamo solo dire – commentano il Comandante Cristian Francese e l’Assessore Antonio Rusconi – che la Polizia Locale e tutta la comunità di Valmadrera perdono una figura importante: una persona affidabile, generosa e sempre pronta ad aiutare il prossimo con impegno e dedizione. Perdiamo una persona speciale, sempre sorridente e allegra, il cui entusiasmo e la gioia di vivere resteranno un ricordo unico e prezioso per tutti noi”.

Il Sindaco Cesare Colombo, l’Amministrazione comunale, tutti gli agenti del Comando di Polizia Locale e il gruppo dei volontari esprimono il loro profondo cordoglio ai familiari. I funerali si sono svolti ieri, giovedì 18 settembre, alle ore 14:30 presso la chiesa parrocchiale.