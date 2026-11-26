L’impresa Edil Benedetti di Introbio si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 18,53%

Previsti 76 nuovi posti per colombari, una strada di collegamento, una rampa di scale e una zona di servizio con tre fontanelle

VALMADRERA – Aggiudicati i lavori per l’ottavo lotto del nuovo cimitero di via Monsignor Pozzi, in località Trebbia. L’intervento prevede la realizzazione di 76 nuovi colombari, insieme a una serie di opere complementari per migliorare l’accessibilità e la funzionalità dell’area. L’appalto è stato affidato all’impresa Edil Benedetti snc, con sede a Introbio, al termine della procedura di gara gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco.

L’aggiudicazione, ufficializzata con una determinazione dell’Area Lavori pubblici del 19 novembre, conclude l’iter amministrativo e apre la strada alla fase operativa del cantiere. L’impresa ha presentato un’offerta con un ribasso del 18,53% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso.

Il progetto esecutivo aggiornato era stato approvato dalla Giunta comunale lo scorso giugno. La revisione, redatta dall’ingegner Donato Maggioni di Molteno, si è resa necessaria per adeguare l’intervento al nuovo Codice dei contratti pubblici e all’aumento dei prezzi dei materiali registrato negli ultimi anni. Un altro elemento preso in considerazione è stata l’evoluzione delle abitudini di sepoltura: le analisi dell’Ufficio cimiteriale e dell’Ufficio tecnico hanno evidenziato una crescita costante del ricorso alla cremazione rispetto alle tumulazioni tradizionali.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cesare Colombo, ha scelto di ridimensionare l’intervento iniziale, concentrandosi sulla realizzazione di 76 nuovi loculi per colombari, disposti su due file sovrapposte lungo un fronte di circa 33 metri. Il progetto prevede comunque la predisposizione del piano per un futuro ampliamento con altri due blocchi, rispettivamente da 50 e 76 posti, così da poter rispondere alle necessità della comunità nel medio-lungo periodo senza sostenere subito costi non necessari.

La nuova struttura sorgerà nella cosiddetta “zona alta”, a valle delle strutture esistenti, e manterrà continuità architettonica e formale con i lotti precedenti. L’edificio sarà realizzato a gradoni, con finiture in cemento armato faccia a vista, rivestimento in pietra e lapidi in granito lucido.

Accanto ai nuovi colombari sono previste diverse opere complementari. Verrà realizzata una strada di collegamento con una pendenza del 5% e pavimentazione in masselli autobloccanti, pensata per consentire il passaggio dei carri funebri e dei mezzi di manutenzione. Il progetto comprende inoltre una rampa di scale con corrimano in acciaio inox e una zona di servizio attrezzata con tre fontanelle rivestite in Beola grigia.

Sul piano economico, il quadro complessivo dell’intervento ammonta a 560mila euro, interamente coperti da risorse già stanziate a bilancio dal Comune, senza ulteriori oneri per l’ente. L’importo dei lavori posto a base d’asta, soggetto a ribasso, era di 401.399,77 euro. Dopo lo sconto offerto dall’impresa, il valore netto delle opere è sceso a 327.020,39 euro. A questa cifra si aggiungono 7.818,04 euro per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, portando l’importo contrattuale netto a 334.838,43 euro.

La spesa impegnata, comprensiva dell’Iva al 10%, è pari a 368.322,28 euro. La restante parte del quadro economico, pari a 225.161,57 euro, è destinata alle somme a disposizione dell’Amministrazione: tra queste rientrano l’Iva, le spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo statico, oltre alle economie derivanti dal ribasso d’asta e agli imprevisti, quantificati in 92.392,83 euro.

Con l’affidamento dell’appalto, il Comune di Valmadrera porta avanti il progetto di ampliamento del cimitero, puntando a realizzare nuovi spazi funzionali e accessibili, con una programmazione che tenga conto anche delle future esigenze della comunità.