Valmadrera approva il Bilancio 2026-2028 tra rigore e visione

Approvati dal Consiglio comunale il Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione

Conti in equilibrio, tutela sociale e un ampio piano di opere pubbliche sostenuto anche dal PNRR

VALMADRERA – Con l’approvazione del Bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026–2028, avvenuta nella seduta del 29 dicembre 2025, il Consiglio comunale di Valmadrera ha definito le linee guida dell’azione amministrativa per i prossimi anni. Documenti centrali, che arrivano in una fase particolarmente complessa per gli enti locali, stretti tra vincoli normativi sempre più rigidi, riduzione delle risorse disponibili e aumento dei costi legati all’inflazione e agli adeguamenti contrattuali.

Nonostante questo scenario, il Bilancio conferma la solidità dei conti comunali e il pieno rispetto degli equilibri finanziari. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato garantire la continuità dei servizi essenziali, dall’altro mantenere una capacità di programmazione di medio periodo, evitando scelte avventate e privilegiando un approccio improntato alla prudenza e alla responsabilità.

Fiscalità e equilibrio sociale

Sul fronte della fiscalità locale, l’Amministrazione ha scelto di mantenere invariata la pressione su IMU e Canone Unico Patrimoniale, offrendo stabilità ai contribuenti. Confermata anche l’esenzione totale dell’addizionale comunale IRPEF per i redditi fino a 15.000 euro, a tutela delle fasce economicamente più deboli. Gli adeguamenti introdotti sulle aliquote IRPEF superiori sono mirati e contenuti, con un aumento annuo compreso tra i 14 e i 20 euro, inserito in un quadro di progressività che mira a garantire l’equilibrio della spesa corrente senza gravare sui redditi più bassi.

Investimenti e grandi opere

Uno dei pilastri del Bilancio 2026–2028 è rappresentato dagli investimenti, sostenuti anche dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Prosegue il percorso di digitalizzazione dei servizi comunali, pensato per semplificare l’accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione e rendere più efficienti i processi interni.

Tra le opere più significative che vedranno il compimento nel 2026 spicca il nuovo Asilo Nido comunale, destinato ad ampliare in modo rilevante l’offerta per la prima infanzia, arrivando a ospitare fino a 44 bambini. Un intervento che risponde a un bisogno concreto delle famiglie e rafforza le politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

Di grande valore sociale è anche il progetto dei mini-alloggi per anziani in vicolo Giusti, concepiti come soluzioni abitative integrate per favorire l’autonomia, prevenire l’isolamento e offrire un supporto flessibile alle persone in età avanzata. Accanto a questi interventi, il Bilancio prevede il proseguimento dell’iter per la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco: approvato il progetto esecutivo del primo lotto funzionale, dedicato all’autorimessa, l’obiettivo è avviare i lavori entro il primo semestre del 2026.

Non meno rilevante è il percorso verso la realizzazione della passeggiata a lago tra Valmadrera e Malgrate, considerata un’opera strategica sia sotto il profilo della mobilità dolce sia per la valorizzazione turistica e paesaggistica del territorio.

Welfare, istruzione e cultura

Ampio spazio è riservato al welfare locale. Il Bilancio conferma il rafforzamento dei servizi sociali rivolti a disabili, anziani, minori, giovani e persone in condizioni di vulnerabilità, valorizzando il lavoro di rete con il territorio e la dimensione sovracomunale dell’Ambito e del Polo Territoriale Lago. Prosegue inoltre il percorso di riorganizzazione e consolidamento della RSA “Opera Pia Magistris”, con l’obiettivo di garantire continuità assistenziale e investimenti strutturali a beneficio degli ospiti.

Restano centrali anche gli impegni nei settori dell’istruzione, della cultura e dello sport. Il Bilancio destina risorse alla manutenzione degli edifici scolastici, al diritto allo studio e alla promozione culturale, oltre alla valorizzazione degli spazi pubblici e sportivi come luoghi di aggregazione e crescita per la comunità.

Sicurezza e sostenibilità

Sul tema della sicurezza, l’Amministrazione prosegue nel potenziamento della Polizia Locale in forma associata, rafforzando strumenti di prevenzione e controllo del territorio. È prevista l’estensione della rete di videosorveglianza anche nelle zone periferiche, con l’obiettivo di aumentare il presidio e la percezione di sicurezza.

Importante anche la spinta verso l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale: Valmadrera parteciperà alla CERS di Lecco e realizzerà nuovi impianti fotovoltaici sul Municipio e sulla palestra della scuola Leopardi. Parallelamente, proseguono gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con lavori programmati negli edifici scolastici Vassena e Paolo VI.

Nel complesso, il Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione 2026–2028 si configurano come strumenti di governo attenti all’equilibrio finanziario ma orientati alla qualità dei servizi, alla coesione sociale e allo sviluppo sostenibile. Una visione che mira a costruire, passo dopo passo, una Valmadrera capace di affrontare le sfide future senza perdere di vista i bisogni quotidiani della propria comunità.