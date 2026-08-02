Valmadrera. Chiusure e sensi unici: il calendario dei lavori dal 3 al 17 agosto

Dal 3 al 6 agosto chiusure in Via Roma e Viale Promessi Sposi
Dal 7 al 17 agosto riaperture e sensi unici
VALMADRERA – A Valmadrera per consentire lo svolgimento di lavori da parte di Lario Reti Holding Spa si rende necessario modificare la viabilità di Via Roma e Viale Promessi Sposi. In particolare, dal 3 al 6 agosto sarà chiusa Via Roma a partire dall’incrocio con Viale Promessi Sposi – Viale XXV Aprile, nel tratto davanti alla sede della CRI. Di conseguenza:
- i veicoli provenienti da Viale XXV Aprile potranno proseguire dritto verso Viale Promessi Sposi o svoltare a destra verso Via Roma (direzione stazione – SS. 639 Lecco – Como – Milano)
- i veicoli provenienti da Via Roma (in direzione Valmadrera centro) potranno svoltare a sinistra verso Viale XXV Aprile o svoltare a destra verso Viale Promessi Sposi;
Contemporaneamente, dal 3 al 6 agosto sarà chiusa anche la corsia di Viale Promessi Sposi (in direzione da Parè verso il centro) con senso unico per i veicoli provenienti da Via Roma e Viale XXV Aprile diretti verso Parè. Di conseguenza:
- i veicoli provenienti da Parè potranno svoltare a sinistra in Via Sabatelli per tutte le direzioni oppure svoltare a destra in via San Valerio e Via Fatebenefratelli per accedere a Via Roma direzione Piazza Mons. Citterio (solo veicoli con massa a pieno carico non superiore a 3,5 t)
- chi proviene da Viale XXV Aprile o da Via Roma per raggiungere Piazza Mons. Citterio dovrà percorrere Viale Promessi Sposi fino alla rotonda zona Sigma e percorrere poi via San Valerio e Via Fatebenefratelli.
- Cambiano i sensi di percorrenza dell’ingresso del parcheggio interrato al Municipio e alla Posta con ingresso da via San Valerio e uscita da via Roma.
Dal 7 al 17 agosto si riapre completamente via Roma, mentre il tratto di viale Promessi Sposi dalla nuova rotonda (zona Sigma) fino al semaforo sarà a senso unico per i veicoli provenienti da Via Roma e Viale XXV Aprile diretti verso Parè. Di conseguenza i veicoli provenienti da Parè:
- per accedere alla SS. 639 Lecco – Como – Milano dovranno svoltare a sinistra in Via Sabatelli;
- per accedere a Via Roma dovranno svoltare a destra in Via San Valerio e proseguire verso Via Fatebenefratelli.
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