Valmadrera. Confermato per l’anno scolastico 2025/2026 il costo del buono pasto

Tariffe residenti confermate nonostante l’adeguamento Istat

Il costo del pasto per i non residenti viene aggiornato a 5,93 euro

VALMADRERA – Con deliberazione n. 98 del 25 agosto, la Giunta comunale di Valmadrera ha stabilito, come previsto dall’art. 35 del capitolato speciale d’appalto per il servizio di refezione scolastica, l’importo aggiornato del buono pasto per il nuovo anno scolastico. A seguito della revisione dei prezzi in base all’indice Istat dell’1,4%, il costo del buono sarà pari a 5,42 euro, oltre Iva al 4% (0,22 euro), per un totale complessivo di 5,64 euro.

Per favorire la partecipazione al servizio senza gravare economicamente sulle famiglie residenti, la Giunta ha deliberato di mantenere invariate le tariffe del buono pasto rispetto allo scorso anno scolastico. L’aumento derivante dall’adeguamento Istat sarà interamente coperto con fondi comunali, a carico del bilancio dell’Ente.

Restano confermate, anche per l’anno scolastico 2025/2026, le fasce ISEE e le relative agevolazioni previste per i residenti che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica.

Il costo del pasto per le famiglie non residenti è invece stato adeguato e sarà pari a 5,93 euro.

Per l’anno scolastico 2025/2026 sono state inoltre confermate le seguenti condizioni per l’accesso al servizio di refezione scolastica: non sono ammessi al servizio i minori appartenenti a nuclei familiari non in regola con i pagamenti relativi all’anno scolastico precedente; hanno diritto alle agevolazioni solo le famiglie in regola con i pagamenti; le agevolazioni potranno essere sospese o annullate nel caso di inadempimenti relativi ai pagamenti; il servizio viene sospeso all’utente nel caso di gravi inadempimenti relativi ai pagamenti (superiori ai 200 euro).