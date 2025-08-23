Valmadrera. Contributi alle associazioni sportive del territorio

Finanziati dal Comune di Valmadrera 3250 euro

Beneficiari il CAI Valmadrera, l’OSA Valmadrera e la Polisportiva

VALMADRERA – Assegnati alle associazioni sportive di Valmadrera i contributi per le iniziative/manifestazioni nell’anno 2025.

In particolare è stata approvata la graduatoria predisposta dalla commissione di tecnici comunali, che ha valutato le domande, attribuito i punteggi sulla base del Regolamento Comunale e definito i contributi.

Tre le associazioni che hanno richiesto il contributo per lo svolgimento di manifestazioni (svolte o ancora da svolgersi nell’anno 2025), tutte ammesse e che in base alla valutazione conseguita hanno ottenuto i seguenti contributi ci sono il CAI di Valmadrera per la Rassegna cinematografica CIME-FORUM che ha ricevuto 1000 euro di contributo; l’A.S.D. O.S.A. Valmadrera per il 19esimo trofeo Dario & Willy, a cui è stato concesso un contributo di 1500 euro e la Polisportiva C.G. Valmadrera per il 5° torneo Orange Junior Cup (contributo di 750 euro).

L’Amministrazione comunale si congratula con le associazioni per le iniziative proposte e conferma la volontà a contribuire anche in futuro a sostenere le iniziative sportive sul territorio.