Valmadrera, dalla Regione 250mila euro per la manutenzione dei torrenti Rio Torto e Inferno

Finanziati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui corsi d’acqua cittadini

I lavori dovrebbero essere appaltati entro la fine dell’anno

VALMADRERA – Ammonta a 250mila euro il finanziamento assegnato al Comune di Valmadrera nell’ambito del programma regionale dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrico principale.

Lo stanziamento è stato approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. XII/5865 del 16 marzo 2026 e sarà erogato attraverso la Comunità Montana del Lario Orientale. Il Comune di Valmadrera sarà l’ente attuatore degli interventi, occupandosi della progettazione, dell’affidamento e della realizzazione delle opere.

Gli interventi interesseranno in particolare i torrenti Rio Torto e Inferno, sui quali sono state individuate alcune criticità nel corso di un sopralluogo effettuato con i funzionari regionali.

Per quanto riguarda il Rio Torto, i lavori previsti riguardano il miglioramento della scogliera in sponda destra in corrispondenza della confluenza con il torrente Toscio, nella zona di via Como, la sistemazione di soglie e briglie di fondo lungo il tratto che costeggia via Rio Torto verso gli impianti sportivi intercomunali e la riprofilazione dell’alveo con il taglio della vegetazione che ostacola il regolare deflusso delle acque in località Maglio.

Sul torrente Inferno sono invece previsti interventi di ripristino del selciato di fondo dell’alveo nei tratti situati a valle dei ponti di via Manzoni e via Trieste, dove l’azione dell’acqua ha provocato fenomeni di erosione.

L’Amministrazione comunale procederà nelle prossime settimane all’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione degli interventi. Una volta completato e approvato il progetto esecutivo, sarà possibile avviare le procedure di gara e appaltare i lavori entro la fine dell’anno.