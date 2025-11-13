“Valmadrera Decora il Natale”. Torna la terza edizione del concorso

Il concorso natalizio che premia creatività e spirito comunitario

“Gli addobbi e le decorazioni natalizie dovranno essere allestiti a partire dall’8 dicembre e rimanere esposti almeno fino al 25 dicembre”

VALMADRERA – In collaborazione con Pro Loco, l’Amministrazione Comunale di Valmadrera promuove, nell’ambito del ricco calendario di iniziative natalizie, la terza edizione del concorso “Valmadrera Decora il Natale”, rivolto a chi desidera abbellire i propri spazi privati visibili dall’esterno, come facciate, balconi, portoni, terrazze e davanzali, con decorazioni e addobbi natalizi. L’iniziativa mira a creare un’atmosfera festosa e accogliente, espressione della vivacità e della creatività della comunità.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, residenti e non, senza limiti di età. Possono aderire singoli cittadini, gruppi, associazioni e operatori economici, a condizione che le installazioni, una o più, siano realizzate all’interno del territorio comunale e visibili dalle strade pubbliche.

I partecipanti potranno esprimere liberamente la propria creatività e sensibilità artistica, rispettando però i criteri di sicurezza e i regolamenti comunali vigenti, come ad esempio le norme relative all’utilizzo del suolo pubblico.

“Gli addobbi e le decorazioni natalizie dovranno essere allestiti a partire dall’8 dicembre e rimanere esposti almeno fino al 25 dicembre; si auspica, laddove possibile, che vengano mantenuti fino al 6 gennaio 2026. Per le decorazioni luminose, è richiesto che siano accese dal crepuscolo fino alle 22, in modo da consentire alla commissione esaminatrice di effettuare una corretta valutazione” spiegano dall’Amministrazione Comunale.

La commissione esaminatrice, composta dagli studenti dell’indirizzo Design del Centro di Formazione Professionale Aldo Moro e coordinata dai docenti, visiterà le decorazioni in concorso effettuando sopralluoghi esterni tra il 9 e il 19 dicembre.

Il giudizio della commissione sarà insindacabile e verrà comunicato domenica 18 gennaio 2026 in piazza Monsignor Citterio, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate e dell’estrazione della riffa. I criteri di valutazione saranno: originalità e creatività della composizione; materiali utilizzati; lavorazione artigianale; contenuti artistici; ecosostenibilità.

Le fotografie delle decorazioni, realizzate dall’Amministrazione, verranno pubblicate in un album sui profili social, con finalità divulgative e promozionali. Ai primi tre classificati verrà consegnata una targa commemorativa raffigurante la loro decorazione.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente sul modulo disponibile sul sito internet del Comune e inviata entro le ore 12 di lunedì 1° dicembre all’indirizzo e-mail protocollo@comune.valmadrera.lc.it, indicando come oggetto: “Concorso Decora il Natale 2025”.

DOMANDA-CONCORSO-DECORA-IL-NATALE