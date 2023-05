Valmadrera. Dopo i lavori per i sottoservizi, ora il ripristino stradale

Terminati gli interventi per le condutture di acqua e gas, via al rifacimento della pavimentazione stradale

Interventi in corso in via Fatebenefratelli, a giugno le asfaltature in via Parini e Cavour

VALMADRERA – Sono partiti nella giornata di mercoledì i lavori finalizzati al rifacimento della pavimentazione stradale definitiva lungo le vie Cavour e Parini. In particolare le arterie stradali in questione erano state oggetto, lo scorso anno, di importanti lavori di ammodernamento dei sottoservizi a rete ivi presenti. Lo fa sapere il Comune di Valmadrera.

Nello specifico, la società Lario Reti Holding ha provveduto al rifacimento della rete dell’acquedotto ed allo sdoppiamento della rete acque nere e acque meteoriche, lungo la via Parini, la via Cavour, sino all’intersezione con la via Fatebenefratelli in corrispondenza dell’accesso al Centro Culturale Fatebenefratelli.

Le Reti Gas, soggetto che gestisce la rete del gas metano, ha provveduto anch’essa alla sostituzione ed ammodernamento della condotta del gas metano lungo le vie medesime.

“Adesso, dopo un congruo periodo di assestamento degli scavi eseguiti, si darà corso alla realizzazione delle pavimentazioni stradali definitive sulle arterie oggetto degli interventi – spiegano dal municipio – In questa prima fase si sta procedendo al rifacimento della pavimentazione in lastre di pietra intorno al Centro Culturale Fatebenefratelli. Si rifarà il tratto compreso tra il portone in legno d’ingresso al Centro salendo fino all’incrocio con la via Cavour. Successivamente, non appena verranno tolti i ponteggi che interessano la facciata del ‘corpo A’ del Centro Culturale – attualmente oggetto d’intervento di ristrutturazione e restauro conservativo – si procederà ad ultimare le opere di ripristino della pavimentazione in pietra nel tratto di via Fatebenefratelli in corrispondenza dell’ingresso principale”.

“Infine, nel mese di giugno – aggiunge l’amministrazione comunale – si darà corso anche alla posa del manto d’usura bitumato definitivo lungo la via Parini e lungo la via Cavour nel tratto scendendo verso il Centro Culturale.”