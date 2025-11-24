Valmadrera e Civate promuovono un incontro sulla prevenzione di furti e truffe

Appuntamento a sabato 29 novembre alle 11 nella Sala Consiglio di Valmadrera al Centro Fatebenefratelli

VALMADRERA – Un incontro dedicato all’informazione e alla prevenzione dei reati contro il patrimonio: è questo il tema dell’evento organizzato dalle amministrazioni comunali di Valmadrera e Civate, che si terrà sabato 29 novembre alle ore 11.

All’incontro prenderanno parte, oltre ai Sindaci di Valmadrera e Civate, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Lecco, Magg. Marco Sannino, il Comandante della Stazione Carabinieri di Valmadrera, Lgt. Nicolò Farinato, il Comandante della Polizia Locale, Comm. Capo Cristian Francese, e i coordinatori del Controllo di vicinato di Valmadrera e Civate, Giulio Oreggia e Vittorio Colombo.

L’appuntamento si terrà presso la Sala Consiglio di Valmadrera al Centro Fatebenefratelli.