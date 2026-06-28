Valmadrera. Il 30 giugno iniziano i lavori di ripristino degli asfalti

I lavori dureranno fino all’8 luglio: si parte da via XXV Aprile

Si effettuareanno nelle ore notturne fra le 20 e le 6 del mattino

VALMADRERA – Il prossimo 30 giugno partiranno i lavori di ripristino asfalti a seguito dei lavori effettuati nei mesi scorsi da diversi operatori sul territorio di Valmadrera. Le prime vie interessate dai lavori nel periodo dal 30 giugno all’8 luglio saranno le seguenti:

Via XXV Aprile (dall’incrocio con via Trieste all’incrocio con via Verdi compreso), ripristino completo;

(dall’incrocio con via Trieste all’incrocio con via Verdi compreso), ripristino completo; Viale Promessi Sposi (dall’incrocio con via Sabatelli all’incrocio con via don Abbondio), ripristino completo;

(dall’incrocio con via Sabatelli all’incrocio con via don Abbondio), ripristino completo; Via Bovara, ripristino della corsia interessata;

ripristino della corsia interessata; Via I Maggio, ripristino della corsia interessata;

Viste le condizioni climatiche, i lavori sono pianificati nelle ore notturne fra le 20.00 e le 6.00. Verrà comunque garantita la mobilità tramite senso unico alternato regolato mediante movieri. Nelle mappe in allegato sono evidenziate in giallo le zone interessate dai ripristini.

Successivamente saranno pianificati (secondo una calendarizzazione definita nei prossimi giorni) gli interventi in via Magistris, via don Rodrigo, via Gavazzi, via don Abbondio, via Renzo e Lucia, via Innominato.