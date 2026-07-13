Valmadrera. Il Comune riceve Lorenzo Piazza dopo il successo nazionale di “BraceLet”

Con i compagni della 5AI del “Badoni” ha conquistato il primo premio regionale di Junior Achievement e il Premio Miglior Team ai Campionati di Imprenditorialità 2026

Il progetto sviluppato con i docenti Fabrizio Montanaro e Igor Castelnuovo monitora i parametri vitali degli anziani attraverso un braccialetto intelligente

VALMADRERA – La Giunta comunale di Valmadrera ha ricevuto con grande piacere Lorenzo Piazza, studente della classe 5AI dell’Istituto “A. Badoni”, protagonista insieme ai compagni Daniele Fusi, Azan Khan, Tommaso Paredi, Francesco Paccagnella, Michele Sala, Mouhamed Diene e Riccardo Manzini di un percorso che ha portato la loro startup scolastica a conquistare importanti riconoscimenti a livello regionale e nazionale.

Il gruppo si è aggiudicato il primo premio regionale del programma Junior Achievement grazie al progetto “BraceLet”, un braccialetto intelligente progettato per monitorare in tempo reale i principali parametri vitali e trasmetterli a una piattaforma digitale accessibile da caregiver e strutture sanitarie. Il dispositivo è pensato in particolare per le persone anziane, con l’obiettivo di garantire un controllo continuo e consentire interventi tempestivi.

All’interno del progetto Lorenzo Piazza ha ricoperto il ruolo di project manager della startup che, con il supporto dei docenti Fabrizio Montanaro e Igor Castelnuovo, ha sviluppato l’idea fino alla realizzazione del prototipo.

Il percorso dei ragazzi è proseguito anche a livello nazionale. Lo scorso 8 giugno, a Roma, il team ha conquistato il Premio Miglior Team dei Campionati di Imprenditorialità 2026, ottenendo l’inserimento nell’Albo Nazionale delle Eccellenze e una borsa di studio.

Ai successi ottenuti con il progetto si è aggiunto anche quello personale di Lorenzo Piazza, che ha concluso l’esame di maturità con il massimo dei voti e la lode.