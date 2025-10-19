Valmadrera. In arrivo una telecamera tra via Grigna e via Resegone

Dopo i furti nella zona i primi passi verso una maggiore sicurezza dei cittadini

Soddisfazione dal comitato che aveva promosso una raccolta firme per l’installazione delle telecamere

VALMADRERA – Soddisfacente primo passo per la sicurezza dei cittadini che, con 154 firme raccolte, hanno richiesto l’installazione di telecamere di sicurezza in via Resegone e via Grigna a Valmadrera. Incontro fra i coordinatori della raccolta firme e il sindaco, alla presenza anche del comandante della Polizia locale Cristian Francese.

Già prevista l’installazione di un primo apparecchio proprio nella intersezione fra le due vie, secondo i tempi tecnici della Pubblica amministrazione, che dovrà svilupparsi in una più ampia rete, nelle intenzioni sia dei residenti che delle autorità.

E’ stato illustrato l’attento lavoro di tanti cittadini che hanno collaborato per identificare il percorso dei malviventi fra le case al fine di rilevare i punti strategici da proteggere. Disponibili a un sopralluogo il comandante Francese e il sindaco Colombo, apertura anche per inserire gli agenti della Polizia Locale nella rete degli avvisi che i cittadini si scambiano secondo modalità da concordare.

Una possibile via alternativa all’intervento pubblico è introdurre nella rete delle forze dell’ordine telecamere private con specifiche tecniche da definire. Purtroppo i costi per il singolo sono elevati. Per questo è stata ribadita l’importanza della presentazione di denunce da parte di chi subisce reati, è questo il mezzo per entrare nelle graduatorie e ricevere fondi pubblici.

I responsabili del comitato hanno considerato questi primi passi promettenti, anche se tanto lavoro c’è ancora da fare, ma si respira ottimismo per i risultati iniziali.