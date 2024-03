Valmadrera. La Radice d’Ulivo di Vassena come simbolo di resilienza per Alzano

Opera scelta dal comune di Alzano Lombardo come ricordo perenne della Pandemia Covid

In visita a Valmadrera il sindaco di Alzano Lombardo, Camillo Bertocchi

VALMADRERA – La radice d’ulivo plurisecolare del valmadrerese Agostino Vassena, alpino e imprenditore edile in pensione con la passione della botanica, è stata scelta come simbolo di resilienza per il comune di Alzano Lombardo duramente colpito dal Covid nel 2020 dove si sono registrati numerosi decessi.

Giovedì scorso, il sindaco di Alzano Lombardo, Camillo Bertocchi, ha fatto tappa a Valmadrera accolto dal sindaco Antonio Rusconi e dal Gruppo Alpini Valmadrera.

In seguito ai contatti intercorsi fra le Penne Nere valmadreresi e il Presidente della Sezione ANA Bergamo, Giorgio Sonzogni, in relazione alla Radice d’Ulivo del signor Vassena, il sindaco di Alzano Lombardo, accompagnato dal Capogruppo Alpini di Alzano Lombardo è arrivato in città per visionare l’opera e valutarne la collocazione nel suo Comune, in luogo adeguato, a ricordo perenne della Pandemia Covid.

Ad accogliere la delegazione bergamasca a casa di Agostino, era presente anche il Presidente della Sezione ANA Lecco, Emiliano Invernizzi, il Capogruppo Mario Nasatti con il vice Renato Anghileri. Nell’occasione il nostro Rusconi ha omaggiato il collega bergamasco, con 2 pubblicazioni sulla Storia della Città, mentre il Gruppo Alpini Valmadrera ha donato il proprio guidoncino tricolore al Capogruppo di Alzano Lombardo.

Dopo questo importante incontro si attende fiduciosi per una risposta adeguata alla collocazione dell’Opera del valmadrerese Agostino Vassena.