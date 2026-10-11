Valmadrera, Maurizio Rastelletti e Nando Bonini in concerto per Telethon

Sabato 17 ottobre alle ore 21, al Centro Culturale Fatebenefratelli, una serata a ingresso libero per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare

L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per i 35 anni di raccolta fondi di Telethon nel Lecchese ed è realizzata con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese

VALMADRERA – Una serata di musica per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Sabato 17 ottobre, alle ore 21, il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera ospiterà “Musica per la ricerca”, un concerto benefico a favore di Fondazione Telethon, con protagonisti Maurizio Rastelletti e il chitarrista Nando Bonini, noto anche per la sua collaborazione con Vasco Rossi. L’ingresso sarà libero.

L’appuntamento rientra nel programma di iniziative con cui il coordinamento provinciale di Lecco di Telethon celebra i 35 anni di raccolta fondi sul territorio. Il concerto sarà un’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca scientifica e del sostegno alle persone affette da malattie genetiche rare.

Sul palco, Maurizio Rastelletti sarà affiancato alle chitarre da Nando Bonini, musicista che nel corso della sua carriera ha collaborato anche con Vasco Rossi. La serata unirà così l’intrattenimento musicale all’impegno solidale, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul valore della ricerca e sul contributo che ciascuno può offrire.

L’iniziativa è realizzata con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura della Fondazione Comunitaria del Lecchese, in collaborazione con il Comune di Valmadrera. L’obiettivo è sostenere la missione di Fondazione Telethon, impegnata nel finanziamento della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e nello sviluppo di possibili cure.

Il concerto è finalizzato anche alla raccolta di donazioni a favore di Fondazione Telethon, destinate a sostenere i progetti di ricerca. Un’iniziativa che affianca alla proposta musicale un messaggio di solidarietà e attenzione verso chi convive con una malattia genetica rara.

L’ingresso al concerto, in programma al Centro Culturale Fatebenefratelli di via Fatebenefratelli 6, è libero. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.