Valmadrera. Nasce il Fondo “A’Marco’rd” in ricordo di Marco Maggi

“Avete trasformato un grande dolore, in un dono di solidarietà”

Il direttivo dell’associazione ha illustrato le iniziative in programma

VALMADRERA – “Avete trasformato un grande dolore per la scomparsa di Marco, in un dono di solidarietà per tutta la comunità di Valmadrera e del territorio”. Con queste parole, Antonio Rusconi, presidente del Fondo della comunità di Valmadrera, ha dato inizio alla conferenza stampa di presentazione del Fondo “A’Marco’rd”, all’interno della Fondazione Comunitaria del Lecchese, tramite appunto il Fondo di Valmadrera.

Presente tutto il direttivo dell’associazione, tanti giovani entusiasti di ricordare Marco attraverso la sua generosità e la sua voglia di vivere, Marta Maggi, presidente del comitato e sorella di Marco, ha illustrato le diverse iniziative previste per quest’anno, dal ripetersi della camminata per famiglie a San Tommaso (che l’anno scorso ha visto la presenza di oltre 500 persone), alla partecipazione il 21 giugno a “Svalvolatoso”, un’altra iniziativa di solidarietà che ricorda un giovane prematuramente scomparso, Andrea Maltese.

È intervenuto successivamente Paolo Dell’Oro, direttore della Fondazione Comunitaria del Lecchese, che ha evidenziato come questa iniziativa dà nuova linfa e ha ricordato come tutte le donazioni sono detraibili o deducibili e si è sempre rispettata la volontà nelle destinazioni delle decisioni dei comitati promotori.

La conclusione è stata affidata al sindaco Cesare Colombo che, commosso, ha sottolineato come con queste iniziative si costruisca una vera comunità dove ognuno porta un contributo significativo importante al miglioramento del territorio.