Valmadrera. Oltre 150 persone alla prima edizione dello “Sbaglia Fest” di CESEA

L’iniziativa si è svolta venerdì 19 giugno al Parco di Parè per celebrare l’inizio dell’estate e ringraziare sostenitori e volontari

Il sindaco Cesare Colombo ha sottolineato il valore della collaborazione tra Terzo Settore e amministrazioni pubbliche

VALMADRERA – Oltre 150 persone hanno preso parte alla prima edizione dello “Sbaglia Fest”, l’iniziativa organizzata da CESEA venerdì 19 giugno al Parco di Parè per celebrare l’inizio dell’estate e ringraziare tutti coloro che negli anni hanno sostenuto il servizio.

La partecipazione registrata, nonostante il caldo intenso di questi giorni, ha confermato il forte legame costruito da CESEA con il territorio lecchese. Nato nel 1999 nel Comune di Lecco e oggi attivo in tutta la provincia, il Servizio Socio-Occupazionale rappresenta una realtà consolidata nel campo dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone fragili, grazie anche al sostegno di familiari, operatori dei servizi sociali, amministratori e cittadini.

Alla serata hanno preso parte numerosi amministratori e rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, del Terzo Settore e dell’associazionismo lecchese. Tra i presenti il sindaco di Valmadrera Cesare Colombo, le sindache di Ello Elena Pirovano e di Oggiono Chiara Narciso, il sindaco di Olginate Marco Passoni, il direttore generale dell’ASST di Lecco Marco Trivelli, il presidente di Girasole Virginio Brivio e numerosi esponenti della Fondazione Lecchese Ente Filantropico, di Caritas e della Cooperativa L’Arcobaleno, a testimonianza del forte radicamento di CESEA sul territorio.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione è stato il sindaco Cesare Colombo, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra amministrazioni pubbliche e Terzo Settore e il valore delle realtà sociali come CESEA. Un rapporto particolarmente significativo quello con Valmadrera, dove il servizio è impegnato nella manutenzione di alcune aree verdi comunali, compreso il Parco di Parè che ha ospitato l’evento, esempio concreto di come inclusione sociale e cura del territorio possano procedere insieme.

Nel corso della serata è intervenuto anche Tore Rossi, storico responsabile di CESEA, che ha ripercorso le tappe della crescita del servizio e illustrato i progetti in fase di sviluppo grazie alla collaborazione con diversi Comuni del territorio.

Ad accompagnare la festa un ricco buffet e gli originali cocktail analcolici preparati con i succhi di frutta prodotti da CESEA nell’ambito del progetto che coinvolge gli utenti nella gestione del frutteto di Bonacina, a Lecco, trasformando il lavoro agricolo in un’opportunità concreta di inclusione, formazione e valorizzazione delle capacità personali.

Per lo staff di CESEA la prima edizione dello “Sbaglia Fest” ha rappresentato un’importante occasione di condivisione e un punto di partenza per nuove iniziative dedicate alla comunità e all’inclusione sociale.