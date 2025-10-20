Valmadrera ospita il 3° Palio Canoro della Provincia di Lecco

Appuntamento domenica 26 settembre al Centro Culturale Fatebenefratelli

La serata sarà condotta dal regista Massimo Graziano

VALMADRERA – Torna anche quest’anno il Palio Canoro della Provincia di Lecco, la manifestazione musicale dedicata ai giovani talenti delle scuole primarie del territorio. Dopo il successo delle prime due edizioni, il concorso – ideato e organizzato dall’Associazione Eventi Culturali Italiani di Sirone – giunge alla sua terza edizione e farà tappa a Valmadrera domenica 26 ottobre 2025 alle ore 17.00, presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.

L’iniziativa, patrocinata e ospitata dal Comune di Valmadrera, si inserisce nel calendario delle tappe provinciali che condurranno alla grande finale di Mandello del Lario, in programma venerdì 5 dicembre2025.

Protagonisti del concorso saranno bambini e ragazzi provenienti da diversi Comuni della provincia di Lecco, che si esibiranno con brani del repertorio pop italiano e internazionale, mettendo in mostra talento, passione e voglia di divertirsi. La serata valmadrerese sarà condotta da Massimo Graziano, regista e organizzatore di eventi musicali, già noto per la sua lunga esperienza nel campo dello spettacolo.

Il Palio Canoro rappresenta non solo una competizione, ma anche un momento di incontro, condivisione e valorizzazione dei giovani, offrendo loro un’occasione per esprimersi artisticamente in un contesto di festa e socialità.