Valmadrera. Parco di Paré e parco di via Casnedi, installati due defibrillatori pubblici

Investimento da 7.478,60 euro per dispositivi di ultima generazione accessibili a tutti

“Un elemento fondamentale nella catena del soccorso”, sottolinea l’Amministrazione comunale

VALMADRERA – Due nuovi defibrillatori ad accesso pubblico entrano in funzione a Valmadrera, ampliando la rete dei dispositivi salvavita presenti sul territorio comunale. L’installazione, comunicata dall’Amministrazione, riguarda il Parco Urbano di Paré e il Parco di via Casnedi, due aree ad alta frequentazione scelte per garantire una copertura più capillare e una risposta più rapida in caso di emergenze cardiache.

Si tratta di apparecchi automatici esterni (DAE) che, come sottolineato dal Comune, rappresentano “un elemento fondamentale nella catena del soccorso”, in grado di consentire interventi tempestivi che possono risultare determinanti per salvare una vita. I dispositivi installati sono due defibrillatori PHYSIO CONTROL, modello LIFEPAK CR2 wifi+4g bilingue con piano dati compreso a vita, forniti e installati da Italian Medical System Srl (Orzinuovi – BS), per un investimento complessivo pari a 7.478,60 euro (iva inclusa).

L’iniziativa si inserisce nel solco delle politiche comunali orientate al rafforzamento della sicurezza e della tutela della salute pubblica, con l’obiettivo dichiarato di promuovere anche una maggiore consapevolezza tra i cittadini sul tema della prevenzione e della responsabilità condivisa.

I nuovi DAE si aggiungono a quelli già presenti nelle strutture comunali: due al Centro sportivo comunale di via Rio Torto 35, uno alla palestra della scuola dell’infanzia Caserta in via Casnedi 4, uno alla palestra della scuola primaria Leopardi in via Leopardi 9, uno alla palestra della scuola secondaria di primo grado Vassena in via Fra Cristoforo 6, uno presso il Palazzo comunale di via Roma 31 e uno al Centro culturale Fatebenefratelli.

L’Amministrazione ricorda che l’utilizzo dei defibrillatori è consentito anche a personale non sanitario, poiché gli apparecchi sono progettati per guidare l’utente nelle operazioni da compiere. Resta tuttavia centrale, viene evidenziato, proseguire con le attività di informazione e formazione della popolazione sull’impiego corretto di questi strumenti.

Da qui l’invito rivolto alla cittadinanza a considerare i defibrillatori “un patrimonio comune”, a disposizione dell’intera collettività.