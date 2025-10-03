Valmadrera premia 8 studenti con un riconoscimento al merito universitario

Per la prima volta il Comune di Valmadrera ha inserito il premio nell’ultimo Piano per il diritto allo studio

Il sindaco Cesare Colombo: “Non smettete mai di avere la curiosità e la voglia di imparare”

VALMADRERA – La seduta del Consiglio comunale di lunedì 29 settembre è stata preceduta dalla cerimonia di consegna dei riconoscimenti al merito universitario, previsti per la prima volta dal Comune di Valmadrera nell’ultimo Piano per il diritto allo studio approvato. 18 i partecipanti al bando e 8 i ragazzi ai quali è stato concesso il riconoscimento, sulla base della graduatoria che teneva conto del voto di laurea e della media ponderata dei voti.

Il riconoscimento per le lauree triennali è andato a Paolo Brivio, Rebecca Dell’Oro, Giulia Bordoli e Stefano Frigerio; per le lauree magistrali hanno ottenuto il riconoscimento Marta Pucci, Francesca Chiesa e Claudia Binda; a Erica Farina il riconoscimento per la laurea ciclo unico.

Il Sindaco Cesare Colombo ha sottolineato come l’ottenimento della laurea rappresenti un traguardo unico che l’Amministrazione ha voluto riconoscere con un premio che esprime anche l’orgoglio per i giovani laureati e la fiducia nella loro capacità di contribuire al miglioramento della società, ciascuno secondo le proprie inclinazioni e il proprio percorso e si è congratulato con tutti i partecipanti, perché anche coloro che non sono stati selezionati sulla base dei criteri previsti dal bando, hanno ottenuto risultati davvero brillanti, con impegno e dedizione.

Prima di procedere con la premiazione il Sindaco ha rivolto ai ragazzi un consiglio e un augurio: “Il consiglio… Non smettete mai di avere la curiosità e la voglia di imparare. Non siete alla fine, ma all’inizio di un nuovo percorso. La laurea non è la fine dell’apprendimento, ma è la licenza per imparare continuamente. In un mondo che cambia velocemente, la vostra risorsa più preziosa sarà la vostra adattabilità e la voglia di esplorare nuove competenze, tecnologie e prospettive. Non smettete mai di fare domande, siate sempre curiosi e aperti al mondo che vi circonda. L’augurio… vi auguro di raggiungere i vostri obiettivi, i vostri sogni e vi chiedo di sognare in grande. Gandhi diceva: Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E noi abbiamo bisogno di persone come voi che sappiano mettersi in gioco e sognare un mondo migliore”.

Anche l’Assessore Brioni si è congratulata con i giovani laureati ed ha sottolineato il ruolo delle famiglie che, nel corso degli anni, li hanno accompagnati, sostenuti nell’impegno, incoraggiati nei momenti di difficoltà e che ora condividono l’orgoglio per il raggiungimento di questo importante obiettivo.

I premiati, che hanno ricevuto le congratulazioni anche dei capigruppo Alessandro Leidi e Francesca Leto, in rappresentanza del Consiglio comunale e della comunità valmadrerese, hanno potuto poi raccontare brevemente non solo il loro percorso universitario, ma anche le loro prospettive e i traguardi che si prefiggono per il futuro.