Valmadrera, prosegue il cantiere dell’ex Calvasina: un nuovo volto per il centro città

Il progetto di riqualificazione trasformerà l’ex Calvasina in un nuovo quartiere residenziale con un parco pubblico

VALMADRERA – Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione dell’area ex Calvasina, situata nel cuore di Valmadrera, tra viale Promessi Sposi e via Roma. Il progetto, che prevede la trasformazione di un’area di 13.500 metri quadrati, mira a dare un nuovo volto a una delle zone storiche della città, mantenendo un equilibrio tra sviluppo residenziale e spazi pubblici.

L’intervento prevede la costruzione di tre edifici principali destinati ad accogliere appartamenti moderni, molti dei quali dotati di giardini privati, oltre alla creazione di un ampio parco pubblico. La presenza di aree verdi e di nuovi parcheggi pubblici punta a migliorare la vivibilità del quartiere, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla qualità della vita dei futuri residenti.

La zona oggetto della trasformazione ha una lunga storia industriale legata alla lavorazione del marmo. La Calvasina S.p.A., fondata nel 1829 da Luigi Calvasina, è stata per oltre un secolo un punto di riferimento per il settore, contribuendo alla crescita economica e sociale della comunità locale. Dopo la chiusura dell’azienda nel 2013, l’area ha conosciuto un periodo di abbandono, fino alla recente riqualificazione che la trasformerà in un nuovo quartiere residenziale.

Il progetto di riqualificazione non si limita alla costruzione di nuove abitazioni, ma prevede anche un ridisegno complessivo degli spazi pubblici, con l’inserimento di aree verdi e infrastrutture moderne. L’obiettivo è quello di creare un ambiente capace di integrarsi con il tessuto urbano esistente e di rispondere alle esigenze di una città in continua evoluzione.