Valmadrera, rendiconto 2025 approvato: avanzo da 5,2 milioni e investimenti per oltre 4,1 milioni

La Giunta, nella seduta dell’8 aprile, ha approvato il bilancio consuntivo: avanzo libero di oltre 3,1 milioni e fondo cassa a 8,4 milioni

Risorse destinate a opere PNRR e interventi su ambiente ed efficienza energetica, dall’asilo nido di via Bovara all’housing sociale fino all’illuminazione pubblica

VALMADRERA – Un avanzo di amministrazione superiore ai 5,2 milioni di euro e investimenti in crescita per oltre 4 milioni: sono i principali dati emersi dallo Schema di Rendiconto 2025 approvato dalla Giunta comunale nella seduta dello scorso 8 aprile.

Il risultato di amministrazione si attesta a 5.239.444,08 euro e comprende un avanzo libero di oltre 3,1 milioni, risorse destinate a finanziare futuri investimenti senza incidere sulle entrate correnti. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2025 è pari a 8.403.222,88 euro, in diminuzione rispetto all’anno precedente ma comunque positivo.

Il quadro complessivo conferma un trend già avviato negli anni precedenti, con investimenti che raggiungono circa 4,1 milioni di euro. Le risorse riguardano sia grandi opere strategiche e interventi legati al PNRR – tra cui l’asilo nido di via Bovara, l’housing sociale per anziani in vicolo Giusti e la nuova caserma dei Vigili del Fuoco – sia progetti su ambiente, sostenibilità ed efficienza energetica. Tra questi l’acquisizione e l’efficientamento dell’85% degli impianti di illuminazione, la riqualificazione di via Leopardi con il nuovo parco urbano e interventi sul patrimonio comunale, come la sostituzione dei serramenti del municipio e dell’unità di trattamento aria del palazzetto dello sport.

Resta centrale anche l’attenzione ai servizi sociali, con stanziamenti significativi sia sulla parte corrente sia sugli investimenti. In questo ambito si inserisce la conclusione dell’iter di affidamento della RSA “Opera Pia Magistris” a un nuovo soggetto, passaggio che apre alla possibilità di futuri ammodernamenti. Prosegue inoltre l’attività del Servizio Sociale di Base, che ha preso in carico centinaia di persone, operando in collaborazione con il Terzo Settore e la rete di volontariato locale.

Sul fronte della contabilità economico-patrimoniale il risultato di gestione risulta leggermente negativo, a fronte della necessità di sostenere la spesa corrente legata a situazioni contingenti. Il patrimonio netto si attesta comunque a 60.669.194,13 euro, in aumento di 601.723,03 euro rispetto al 2024.

L’iter di approvazione del rendiconto ha confermato gli equilibri della contabilità finanziaria. Sindaco e Giunta esprimono soddisfazione per un bilancio definito sano, che consente al Comune di mantenere una significativa capacità di investimento anche per le prossime annualità.