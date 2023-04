Valmadrera. RSA pronta ad ampliarsi: in arrivo 75 mila dollari

A donarli nel mese di agosto sarà Fondazione Timken

La somma servirà per ampliare i locali al terzo piano, con quattro nuove camere per gli ospiti

VALMADRERA – Ad agosto l’RSA Opera Pia Magistris riceverà 75 mila dollari dalla Fondazione Timken per realizzare interventi finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di nuova ricettività, ampliando la struttura. In particolare i locali al terzo piano non più utilizzati dalle Religiose che si occupavano degli ospiti, verranno convertiti in ulteriori quattro camere per ospiti, che dovranno essere dotate di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e arredate per la loro funzionalità.

“Ringraziamo la generosità della fondazione verso la comunità valmadrerese, rivolta quest’anno verso la fascia più fragile della popolazione – dichiara l’Amministrazione -. La stessa Fondazione aveva scelto di sostenere, con un’analoga donazione, gli interventi di riqualificazione dell’orto botanico presso il Centro Culturale Fatebenefratelli”.