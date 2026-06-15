Valmadrera saluta i volontari della Dote Comune: un anno di servizio in Biblioteca

L’Amministrazione comunale ha ringraziato Giulia Riva e Marco Longhi per il contributo offerto alla Biblioteca Civica e alle iniziative culturali del territorio

Consegnato un omaggio come segno di riconoscenza per l’impegno svolto

VALMADRERA – Un momento di ringraziamento e riconoscenza per l’impegno svolto a favore della comunità. Nella giornata di lunedì 8 giugno l’Amministrazione comunale e la Giunta di Valmadrera hanno salutato i volontari del progetto Dote Comune che, nell’ultimo anno, hanno prestato servizio presso la Biblioteca Civica.

Durante l’incontro il sindaco Cesare Colombo ha espresso un sentito ringraziamento a Giulia Riva e Marco Longhi per il prezioso contributo offerto sia nelle attività quotidiane della biblioteca sia nel supporto ai numerosi eventi culturali promossi sul territorio comunale.

I due volontari hanno a loro volta condiviso il significato dell’esperienza vissuta, sottolineando come il percorso sia stato importante non solo dal punto di vista professionale, ma anche sotto il profilo umano e personale.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti anche gli assessori comunali, che hanno voluto esprimere la propria gratitudine per la disponibilità, la collaborazione e l’impegno dimostrati durante tutto l’anno di servizio.

L’incontro si è concluso con la consegna di un omaggio da parte dell’Amministrazione comunale, quale ricordo dell’esperienza svolta e segno di apprezzamento per il lavoro svolto a beneficio della Biblioteca Civica e della comunità valmadrerese.