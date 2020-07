Valmadrera. Serata di festa al parco di via Casnedi con i Legnanesi

In 500 allo spettacolo teatrale all’aperto con i Legnanesi

Il sindaco: “Servono manifestazioni come queste per ripartire pienamente”

VALMADRERA – Doveva essere un segnale positivo di ripresa per il teatro e la cultura di tutto il territorio e così è stato: successo venerdì sera per lo spettacolo teatrale all’aperto “Ridere” con i Legnanesi, recupero di uno degli impegni previsti al Cinema Teatro e bloccati dal Covid.

Nell’ampio scenario dell’area feste di via Casnedi, con la regia di “Idea in Più” di Oscar Masciadri, hanno trovato posto (secondo le regole di distanziamento in vigore) 500 persone, una prima assoluta nella provincia e per la stessa compagnia dei Legnanesi che per la prima volta tornava sulle scene a Valmadrera dopo l’epidemia.

Esilaranti scene, in una ricostruzione della macchina del tempo dopo che gli storici protagonisti avevano trafugato il famoso quadro della Gioconda dal Louvre. Prima dello spettacolo, Oscar Masciadri ha ringraziato tutti i volontari, l’Associazione Artesfera che ha collaborato a tutta la stagione teatrale. Il sindaco Antonio Rusconi, dopo aver anch’egli ringraziato la Prefettura e la Questura per lo spirito collaborativo con cui hanno cercato di risolvere i diversi problemi, gli assessori Butti e Brioni, i dipendenti comunali che sono stati responsabilizzati in questa iniziativa, la Croce Rossa, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco Volontari, ha evidenziato, come, con tutte le cautele e le responsabilità, occorrono manifestazioni come questa per dimostrare che la vita civile, religiosa, produttiva riprende pienamente nelle nostre comunità e mai come dopo questi mesi vi era un gran desiderio di “ridere” come diceva il titolo dello spettacolo.