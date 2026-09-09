Valmadrera torna a Châteauneuf-les-Martigues: nuovi scambi dopo 25 anni di gemellaggio

Nel weekend del 12 settembre la prima visita ufficiale del sindaco Colombo nella città francese gemellata con Valmadrera

La trasferta punta a rilanciare la collaborazione attraverso nuovi scambi tra scuole, associazioni e gruppi sportivi

VALMADRERA – Rinsaldare un’amicizia nata 25 anni fa e rilanciare la collaborazione tra le due comunità. Con questo obiettivo il sindaco di Valmadrera Cesare Colombo sarà in visita ufficiale a Châteauneuf-les-Martigues, in Francia, prima città con cui Valmadrera ha stretto un gemellaggio.

La visita, la prima di Colombo nella veste di sindaco, si terrà nel weekend del 12 settembre, in occasione di una festa popolare organizzata nella cittadina francese. L’invito ufficiale è arrivato nel corso dell’estate e Colombo sarà accompagnato da una piccola delegazione composta da persone che, 25 anni fa, contribuirono alla nascita del gemellaggio.

I rapporti tra le due comunità avevano già trovato nuovo impulso nel settembre 2025, quando il sindaco francese Roland Mouren aveva incontrato la comunità valmadrerese in occasione della giornata europea. In quell’occasione aveva presentato la propria città durante un dibattito dedicato all’Europa, organizzato da Progetto Valmadrera, manifestando un forte interesse per i gemellaggi.

Dopo la rielezione a sindaco dello scorso marzo, Mouren aveva ribadito la volontà di riprendere la collaborazione con Valmadrera e consolidare nuovamente l’amicizia tra le due città, inviando anche un videomessaggio al sindaco Colombo.

La trasferta di settembre punta ora a tradurre questa volontà in nuove iniziative comuni. Tra le possibilità indicate ci sono scambi che coinvolgano scuole, associazioni e gruppi sportivi, con l’obiettivo di rilanciare concretamente il gemellaggio e il rapporto tra le due comunità.