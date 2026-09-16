Valmadrera, venerdì il Milan Club ospita Filippo Galli

L’ex difensore del Milan ripercorrerà la propria carriera, dai successi alle esperienze dirigenziali, con uno sguardo rivolto alla formazione delle nuove generazioni

L’invito del Milan Club: “Partecipino famiglie e giovani atleti”

VALMADRERA – Il Milan Club Valmadrera ospiterà Filippo Galli per una serata dedicata al calcio, allo sport e alla formazione delle nuove generazioni. L’appuntamento, inserito nel programma del Mese dello Sport in corso in città, è in programma venerdì 18 settembre alle 20.45 al Centro Culturale Fatebenefratelli ed è aperto a tutti.

L’ex difensore del Milan degli Invincibili ripercorrerà le tappe principali della propria carriera, dagli anni dei grandi successi rossoneri sotto la guida di allenatori come Arrigo Sacchi e Fabio Capello fino alle successive esperienze dirigenziali. Nel suo palmarès figurano cinque Scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, tre Supercoppe europee e quattro Supercoppe italiane.

La serata non sarà però soltanto un ritorno ai grandi anni del calcio italiano. Al centro dell’incontro ci sarà anche il tema della formazione dei giovani e del futuro dei settori giovanili. Galli presenterà infatti la propria filosofia di lavoro, maturata negli anni trascorsi alla guida dei vivai di Milan e Parma e raccontata nel libro “Il mio calcio eretico”, pubblicato da Edizioni Piemme.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Anna Masciadri, che accompagnerà il pubblico in un percorso tra esperienze sportive, lavoro nei settori giovanili e formazione delle nuove generazioni.

“Siamo pronti ad accogliere un grande campione e un dirigente illuminato”, dichiara Franco Rusconi, presidente del Milan Club Valmadrera. “Invitiamo tutta la cittadinanza, le famiglie e i giovani atleti del territorio a partecipare a questa serata di sport e valori. Sarà il modo migliore per inaugurare la stagione appena cominciata”.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 18 settembre alle 20.45 al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.