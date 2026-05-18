Valmadrera verso la cittadinanza onoraria a Steve Haines per il gemellaggio con Buckingham

Il Consiglio comunale convocato il 22 maggio per il riconoscimento al presidente della Buckingham Twinning Association

Dal 2020 ha promosso i rapporti tra Valmadrera e la città inglese favorendo scambi culturali, scolastici e sportivi tra le due comunità

VALMADRERA – Il Consiglio comunale di Valmadrera sarà convocato il prossimo 22 maggio per il conferimento della cittadinanza onoraria a Steve Haines, figura centrale nel percorso che ha portato al gemellaggio tra Valmadrera e la città inglese di Buckingham.

La proposta è stata condivisa dal sindaco Cesare Colombo con i capigruppo di maggioranza e minoranza, che hanno espresso parere favorevole alla convocazione del Consiglio comunale dedicato al riconoscimento.

Secondo quanto comunicato dal Comune, Steve Haines si è distinto “per l’impegno e la passione” con cui ha sostenuto e promosso il gemellaggio tra le due città, avviando i primi contatti con il Comitato Gemellaggi di Valmadrera e il presidente Giuseppe Castelnuovo già nel 2020.

Un percorso proseguito negli anni successivi fino alla firma ufficiale del gemellaggio nel gennaio 2025 e culminato, nel novembre dello stesso anno, con la nomina di Haines alla presidenza della Buckingham Twinning Association.

Nel corso degli ultimi anni Haines ha visitato più volte Valmadrera favorendo relazioni e scambi tra scuole, associazioni sportive e realtà del territorio. Durante una visita privata dello scorso febbraio ha incontrato gli studenti delle scuole primaria, secondaria di primo grado e del CFP Aldo Moro, oltre a partecipare ad appuntamenti con la Banca del Tempo, il gruppo di lingua inglese del CPIA, l’UNI3 e la Polisportiva.

Tra le iniziative più recenti sostenute da Haines anche il viaggio in Inghilterra degli studenti del CFP Aldo Moro, ospitati dalle famiglie di Buckingham nell’aprile 2026, e i contatti avviati con la Buckingham School per rafforzare gli scambi culturali e linguistici previsti dal Patto di gemellaggio.

Il presidente della Buckingham Twinning Association ha inoltre collaborato all’organizzazione del torneo di tennis delle città gemellate in programma a Buckingham il prossimo giugno, al quale parteciperanno alcuni tennisti del TC88, ed è coinvolto nella preparazione della visita dell’UNI3 prevista per l’autunno.

Soddisfazione per il riconoscimento è stata espressa anche dalla presidente del Comitato Gemellaggi di Valmadrera Fiorenza Pelucchi, che ha sottolineato la crescita delle attività sviluppate con le città gemellate.

La proposta sarà ora sottoposta ufficialmente all’approvazione del Consiglio comunale secondo quanto previsto dal regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria.