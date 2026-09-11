Ballabio. 142 mila euro per la manutenzione della strada di Campo e della Chiesetta degli Alpini

Il finanziamento dal GAL Parchi e Valli del Lecchese

Il sindaco Bussola: “Risultato molto importante, che premia la capacità del Comune di predisporre progetti concreti e di intercettare risorse esterne”

BALLABIO – Una bella notizia per Ballabio: il GAL Parchi e Valli del Lecchese ha comunicato al Comune l’ammissione a finanziamento del progetto per la manutenzione straordinaria delle strade agro-silvo-pastorali di Campo e della Chiesetta degli Alpini.

Il contributo concesso per la graduatoria del bando SRD08 dedicato alla viabilità forestale e silvo-pastorale, ammonta precisamente a 141.870,81 euro. Il progetto ha un valore complessivo di 170.420,88 euro e prevede una compartecipazione del Comune di Ballabio pari a 28.550,07 euro.

L’intervento riguarderà complessivamente oltre un chilometro di viabilità e consentirà di recuperare due tratti oggi caratterizzati da pavimentazioni deteriorate anche a seguito di pendenze particolarmente elevate.

I lavori comprenderanno il livellamento del terreno, la posa di nuova ghiaia, la realizzazione di tratti in calcestruzzo armato e selciato e l’installazione di canali trasversali e longitudinali per il corretto convogliamento delle acque. La sistemazione permetterà di migliorare l’accesso alla Chiesetta degli Alpini, alle baite presenti lungo il percorso e all’Alpe Campo, agevolando al tempo stesso le attività agro-silvo-pastorali, la monticazione, le operazioni forestali e la sicurezza del territorio.

“Si tratta di un risultato molto importante, che premia la capacità del Comune di predisporre progetti concreti e di intercettare risorse esterne – dichiarano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore all’edilizia e ambiente Roberto Ferrari – Grazie a questo finanziamento potremo intervenire in modo strutturale su due percorsi preziosi per il nostro territorio montano, recuperandone la funzionalità e migliorandone la sicurezza. Anche il Comune farà la propria parte, investendo oltre 28 mila euro per completare un’opera dal valore complessivo superiore ai 170 mila euro”.

L’Amministrazione comunale ringrazia i tecnici comunali, architetto Marcello Tommasi e architetto Silvia Nogara, nonché il progettista, dottor agronomo e forestale Mattia Invernizzi, per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e della domanda di finanziamento.