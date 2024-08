59^ Sagra delle sagre: taglio del nastro con l’olimpionico Panizza

Questa mattina, sabato, l’inaugurazione della Sagra delle Sagre, giunta alla 59esima edizione

Presente l’olimpionico del canottaggio Panizza. Consegnato il premio Sagra – Renato Corbetta al maestro Gianola

BARZIO – Inaugurata questa mattina, sabato 10 agosto, a Pratobuscante di Barzio la 59^ edizione della Sagra delle Sagre che resterà aperta sino a domenica 18 agosto.

Come ogni anno si è registrata la numerosissima presenza di sindaci e amministratori locali e regionali. Tante le fasce tricolori ad accompagnare il Prefetto Sergio Pomponio, il sottosegretario regionale Mauro Piazza, il vice presidente della Provincia Mattia Micheli e il presidente della Comunità Montana Fabio Canepari.

Dopo i ringraziamenti, nell’intervento inaugurale il direttore Riccardo Benedetti (affiancato dal presidente Ferdinando Pucci Ceresa) ha voluto sottolineare la longevità della manifestazione che ha resistito al mutare dei tempi, delle condizioni e delle normative.

Un applauso ha poi accolto la presenza di molte penne nere (guidate dal vicepresidente sezionale Nicola Fazzini), quest’anno protagoniste della sottoscrizione a premi gestita dalla sezione di Lecco dell’Ana ed il cui ricavato verrà destinato a coprire parte dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell’are antistante la chiesetta del BTG Morbegno al Pian delle Betulle.

Agli applausi agli alpini si sono poi aggiunti quelli dedicati all’assegnatario del Premio Sagra – Renato Corbetta 2024, il Maestro Roberto Gianola, bellanese figlio d’arte, attualmente direttore presso il Teatro di Izmir in Turchia nonché animatore di diverse iniziative musicali sul territorio.

Un riconoscimento, quello a Gianola, che, come ha spiegato Benedetti “si inserisce perfettamente nella logica del premio Sagra che sin dalla sua istituzione vuole valorizzare persone, associazioni ed enti che danno lustro alla nostra Comunità Montana”.

Dalla musica si è poi passati allo sport e per celebrare l’anno olimpico sono stati “convocati” giovani atlete e atleti in rappresentanza delle società che con grande dedizione e passione operano in Valle. Dopo aver ricordato l’impegno profuso da tutti i volontari che dedicano il loro tempo ad educare allo sport i più giovani, ecco la vera sorpresa della giornata preparata dagli organizzatori e cioè la presenza della medaglia d’argento del quattro di coppia a Parigi, il mandellese Andrea Panizza che, ovviamente, è stato accolto da un’ovazione generale e dalla visibilissima emozione degli atleti e di tutto il pubblico.

Dopo la benedizione impartita dal decano don Lucio Galbiati (che ha a sua volta ringraziato Panizza per la sua presenza che è motivo di stimolo per tanti giovanissimi) il Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio ha eseguito l’Inno di Mameli e, a seguire in omaggio agli Alpini, la loro marcia “Trentatrè”.

Andrea Panizza, circondato da tutti i piccolo atleti, ha quindi tagliato il nastro della Sagra ripetendo il gesto che un altro olimpionico lecchese, Antonio Rossi, fece nell’ormai lontano 1996 al suo ritorno dalle Olimpiadi di Atlanta con le due medaglie d’oro conquistate.

Dopo l’apertura al pubblico si è registrata già una buona affluenza tra i novantuno stand che resteranno aperti tutti i giorni sino al 18 agosto seguendo il consueto orario 10 – 23 (ingresso e parcheggi sono gratuiti).

Questa sera, per la cronaca, alle 21 è annunciato lo spettacolo dei “Goodbye”, tribute band ufficiale dei Pooh.

GALLERIA FOTOGRAFICA