A Ballabio arriva l’ambulanza veterinaria: un servizio gratuito di soccorso veterinario d’emergenza

Il comune ha attivato una convenzione per il soccorso degli animali d’affezione

Il servizio operativo h24, 7 giorni su 7: “Si tratta di un investimento limitato per il Comune ma di grande valore sociale”

BALLABIO – La Giunta Comunale di Ballabio ha approvato l’attivazione di una convenzione con Segrino Soccorso O.d.V. per garantire ai cittadini un servizio gratuito di primo soccorso veterinario e trasporto in emergenza per animali d’affezione, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’iniziativa consentirà ai residenti di poter contare su un servizio dedicato in caso di emergenze che coinvolgano animali domestici, con personale specializzato e mezzi attrezzati per il soccorso e il trasporto verso le strutture veterinarie.

Il costo della convenzione per il Comune sarà pari a 0,50 euro per abitante all’anno, una cifra contenuta che permetterà di offrire un servizio innovativo e certamente molto apprezzato dalle famiglie proprietarie di animali.

“Con questa convenzione compiamo un ulteriore passo avanti nell’attenzione verso il benessere animale e nel sostegno ai cittadini – dichiara il Sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola -. Sempre più famiglie condividono la propria vita con un animale d’affezione e riteniamo importante che, nei momenti di emergenza, possano contare su un servizio specializzato e reperibile in qualsiasi momento della giornata. Si tratta di un investimento limitato per il Comune ma di grande valore sociale”.

Soddisfazione viene espressa anche dal Vicesindaco Paola Crotta: “Questa iniziativa risponde a una sensibilità crescente della nostra comunità verso la tutela e il benessere degli animali. Grazie a questa convenzione mettiamo a disposizione dei cittadini uno strumento concreto che può fare la differenza in situazioni delicate e spesso impreviste. È un servizio che qualifica ulteriormente l’offerta del nostro Comune e dimostra attenzione verso le esigenze delle famiglie”.

La convenzione avrà una durata annuale in fase sperimentale e consentirà di monitorare l’efficacia del servizio attraverso una rendicontazione periodica degli interventi effettuati sul territorio comunale.