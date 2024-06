A Ballabio torna la navetta “Discobus” per lo School Party

L’evento si terrà martedì 11 giugno

“Attivare questo servizio in occasione dello School Party ci è sembrato un segnale importante per la sicurezza dei nostri ragazzi”

BALLABIO – In occasione della festa di fine anno scolastico “School Party”, organizzata dalla Discoteca Orsa Maggiore di Lecco, l’Amministrazione Comunale di Ballabio propone un servizio gratuito che riguarda la navetta Discobus.

Il servizio, gratuito, comprende il trasporto andata e ritorno, mediante un bus da 50 posti del Gruppo Arriva, nonché un ticket per la precedenza all’ingresso con una consumazione omaggio offerta dalla discoteca. L’evento si terrà martedì 11 giugno e la partenza della navetta è prevista per le ore 22 dalla centrale Piazza Hillion, mentre il ritorno verrà effettuato alle ore 2 dal parcheggio della Discoteca con arrivo sempre in Piazza Hillion.

“Attivare questo servizio in occasione dello School Party – dichiara il Sindaco Bussola – ci è sembrato un segnale importante per la sicurezza dei nostri ragazzi che permette, inoltre, di svincolare le famiglie da un trasporto in orario notturno. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, abbiamo deciso di attivare questo servizio per un periodo più lungo di ben 4 serate: martedì 11 giugno, sabato 6 luglio, sabato 20 luglio e una data da definirsi a settembre. L’obiettivo è far divertire i nostri ragazzi ma in totale sicurezza!“.