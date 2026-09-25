A Barzio al via la 99^ edizione delle Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi

Un fitto programma dal 25 al 27 settembre presso l’area della Sagra delle Sagre

Sabato sera, in particolare, alle 22, il cielo di Barzio si accende con lo Spettacolo dei Droni

BARZIO – Dal 25 al 27 settembre, presso l’area Sagra delle Sagre a Barzio, tornano con la 99^ edizione le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi: mercati di prodotti tipici e hobbisti, dimostrazioni di macchine agricole, forestali e di tree climbing, il battesimo della sella, la mostra degli animali e giostre e attrazioni per i più piccoli, ce n’è per tutti i gusti. Sarà possibile anche gustare i sapori della Valsassina: l’angolo del fritto, del grill, del pizzocchero e della polenta con la cucina tipica del territorio, sempre attiva.

Una tre giorni intensa che culminerà, domenica, con le Rassegne Bovine: un appuntamento tecnico dedicato alla valutazione morfo-funzionale dei capi, per premiare i migliori soggetti delle razze Bruna e Pezzata Rossa presenti in concorso. Le proposte, però, sono tante e variegate, per grandi e piccini, come il battesimo della sella, la sfilata dei trattori, la gara dei cani da pastore.

Alla sera non mancheranno musica e buon cibo. Sabato sera, in particolare, alle 22, il cielo di Barzio si accende con lo Spettacolo dei Droni (rimandato lo scorso agosto per maltempo a chiusura della Sagra delle Safre), ad accompagnare lo show, il Visual Music Show dalle 20.30 alle 2.

IL PROGRAMMA COMPLETO