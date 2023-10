A Barzio una serata in occasione dei 40 anni della stazione Valsassina del Soccorso Alpino

‘I segreti dei grandi leader’ il titolo del convegno presso la sede della Comunità Montana

Cinque ospiti racconteranno la loro personale esperienza

BARZIO – Serata speciale per la stazione Valsassina Valvarrone del Soccorso Alpino: in occasione del 40° di fondazione si terrà venerdì sera un convegno dal titolo ‘I segreti dei grandi leader. Quando la montagna ispira sentieri di vita’.

Cinque ospiti, cinque professionisti, cinque amici del Soccorso Alpino, racconteranno il proprio percorso di leadership e le proprie sfide: si tratta di Antonio Peccati (Area Manager Allianz Bank), Serena Caruso (pilota), Salvatore Panzeri (alpinista), Sergio Longoni (imprenditore) e Mario Landriscina (medico, ex direttore Servizio Sanitario Urgenza Emergenza).

Alla serata interverranno anche Alessandro Spada, capostazione, Gianpietro Scherini vice presidente regionale CNSAS e Fabio Canepari, presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Esino e Riviera.

L’appuntamento è per le 20.30 presso la Sala Pensa, sede della Comunità Montana, in via Fornace Merlo 2 a Barzio. L’ingresso è libero.