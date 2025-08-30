A Introbio arriva il pagamento delle Strisce Blu via app Telepass

La sosta si gestisce in modo semplice e rapido, direttamente dallo smartphone

“Introbio si aggiunge alle oltre 350 località italiane in cui il servizio è già attivo”

INTROBIO – Pagare il parcheggio è ancora più semplice e conveniente per i clienti Telepass: da ieri, 29 agosto, anche a Introbio è attivo il servizio di pagamento delle strisce blu tramite l’app Telepass.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Introbio, che gestisce il servizio, è ora possibile pagare la sosta direttamente dal proprio smartphone, anche senza avere l’apparato Telepass a bordo. Comodo, intuitivo e completamente cashless, il servizio, riservato a tutti i clienti Telepass, consente di pagare solo i minuti effettivi di sosta, in base alle tariffe comunali. Telepass continua così a semplificare la mobilità urbana, offrendo un’esperienza di parcheggio più smart, flessibile e senza stress.

Scaricando l’app Telepass, dimenticare parcometri, monetine, carte di credito o ricariche diventa realtà. Basta confermare la propria posizione, impostare la durata della sosta e il gioco è fatto. L’app consente di pagare le Strisce Blu per qualsiasi targa: è sufficiente inserirla nell’apposito campo.

Grazie alle notifiche in tempo reale, l’utente viene avvisato quando la sosta sta per scadere, mentre l’importo complessivo viene calcolato automaticamente e addebitato in modo pratico e sicuro. È inoltre possibile modificare il termine della sosta, anticipandolo o prolungandolo, anche a distanza, pagando così solo per il tempo effettivamente utilizzato ed evitando spiacevoli multe.

Il servizio integra la geolocalizzazione e mostra la posizione dell’auto su mappa, permettendo anche di calcolare il percorso più rapido per raggiungerla. La regolarità del pagamento della sosta con Telepass viene verificata dagli ausiliari del traffico attraverso il controllo della targa del veicolo.

Sempre tramite l’app, gli utenti possono accedere allo storico delle soste e scaricare la propria nota spese, oltre a scoprire l’intero ecosistema di servizi per la mobilità offerto da Telepass, che va ben oltre il semplice telepedaggio.

“Con l’attivazione del servizio Strisce Blu a Introbio, parcheggiare diventa più semplice ed economico, portando benefici concreti sia alle persone sia alla mobilità urbana – dichiara Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass – Grazie alla proficua collaborazione con il Comune, Introbio si aggiunge alle oltre 350 località italiane in cui il servizio è già attivo”.

“In un contesto in continua evoluzione, la sfida di Telepass è costruire una rete di servizi integrati, che permettano alle persone di muoversi in libertà, in modo sicuro, sostenibile e connesso” conclude Aldo Agostinelli.