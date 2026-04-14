Accumoli, il progetto di Barzio “Accumoli nel cuore” porta una nuova struttura in paese

Il progetto, nato nel 2019 e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e dalla Banca della Valsassina , ha permesso di raccogliere complessivamente 62.833 euro , oltre a ulteriori donazioni e contributi da associazioni, privati e realtà del territorio.

“Il progetto Accumoli nel cuore è giunto a conclusione. Per tutti noi e per chi ha creduto in questa iniziativa che è una grande soddisfazione e motivo di gioia – ha dichiarato il presidente Mario Tagliaferri -. Il progetto è nato nel 2019 dalla volontà della banda di Barzio di dare un aiuto concreto agli amici di Accumoli. Nel tempo, si è ampliato coinvolgendo privati cittadini, associazioni, aziende locali, la Banca della Valsassina e altre BCC aderenti alla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, e la Fondazione Comunitaria del Lecchese. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia siamo riusciti a raggiungere e supere l’obiettivo dei 50mila euro, cui si e aggiunta una importante fornitura di coltelli per la cucina da parte delle Coltellerie Sanelli di Premana. Ora speriamo che questa struttura, con il suo bar e la cucina, possa davvero essere di aiuto ad Accumoli e alla sua popolazione”.

La nuova struttura rappresenta ora un punto di riferimento per la comunità di Accumoli, con la speranza che possa diventare un presidio stabile di socialità e accoglienza.