Addio ad Alessandra Arrigoni, ex atleta di biathlon: aveva 48 anni

Nata a Lecco, aveva vestito la maglia della Nazionale italiana juniores conquistando tre bronzi ai Campionati Italiani del 2001

Figlia di Natale “Natalino” Arrigoni, lascia due figlie di 19 e 14 anni

BARZIO – La Valsassina e il mondo degli sport invernali è in lutto per la prematura scomparsa di Alessandra Arrigoni, 48 anni, ex atleta della Nazionale italiana juniores di biathlon che lascia due figlie di 19 e 14 anni.

Nata a Lecco il 31 luglio 1977 e residente a Barzio, Alessandra Arrigoni era figlia di Natale “Natalino” Arrigoni, storico maestro di sci di fondo, figura molto conosciuta e apprezzata in Valsassina e non solo per il suo lungo impegno nella promozione della disciplina. Proprio seguendo il padre, Alessandra aveva iniziato a praticare lo sci di fondo fin da giovanissima, collezionando oltre 50 vittorie prima di scegliere, nel 1995, di dedicarsi al biathlon.

L’anno successivo era entrata a far parte della Nazionale italiana juniores, vestendo anche la maglia azzurra nello ski-roll. Tra i risultati più importanti della sua carriera figurano le tre medaglie di bronzo conquistate ai Campionati Italiani di biathlon del 2001 e il terzo posto ai Campionati Mondiali di ski-roll, disputati nel 1996 a Zánka, in Ungheria.

Nel 2006 aveva sposato il fondista Luca Bortot. Terminata la carriera agonistica, Alessandra aveva continuato a coltivare la passione per la neve lavorando come maestra di sci alla Scuola Sci dei Piani di Bobbio.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo degli sport invernali e in Valsassina, dove Alessandra Arrigoni era conosciuta e stimata sia per i risultati sportivi raggiunti sia per l’impegno profuso, negli anni successivi alla carriera agonistica, nell’insegnamento dello sci.