Alta Valsassina, riaperta la Provinciale 67 ad Avano di Valvarrone

Dopo la frana e ripristinate le condizioni di sicurezza la strada è stata riaperta

VALVARRONE – A seguito delle verifiche effettuate in loco sulle infrastrutture stradali e rilevato che non vi sono stati ulteriori distacchi di materiale nei giorni scorsi, nella giornata di oggi è stata riaperta la Sp67 tra Pagnona e Valvarrone (loc. Avano) chiusa per frana.

Il distacco si era verificato all’altezza del ponte di Avano: per motivi di sicurezza la strada era stata chiusa al traffico. Oggi, lunedì, si è dato corso alle operazioni di rimozione del materiale franato ed al ripristino delle condizioni di sicurezza precedenti all’evento.