Aperte le iscrizioni per entrare a far parte delle Moon Light Majorettes

Le lezioni di prova martedì 23 settembre e venerdì 26 settembre presso la palestra di Primaluna

Un’occasione per avvicinarsi all’affascinante mondo della disciplina artistico-sportiva, socializzare e condividere una passione con dei coetanei

PRIMALUNA – Le Moon Light Majorettes aprono le iscrizioni a chiunque voglia approcciarsi a questa affascinante disciplina. L’invito è aperto a tutti i giovani senza particolari limiti di d’età.

“Basta aver voglia di stare insieme, condividere tempo e passione – precisa Simona – Il nostro non è un corso sportivo fine a se stesso, il nostro intento è quello di trasmettere una passione che poi diventi una gioia nella vita. Con noi ora abbiamo bambine a partire dai 6 anni fino ad arrivare a persone adulte. La parte più bella consiste nello stare insieme, fare gruppo e conoscere altri giovani. Regolarmente svolgiamo corsi di formazione coinvolgendo altri gruppi. Prossimamente andremo in Veneto per un raduno con altre Majorettes”.

Gli allenamenti si volgono nella palestra della scuola elementare di Primaluna il martedì e il venerdì sera. Le insegnanti hanno regolare attestato per la mansione e svolgono corsi di formazione.

Le lezioni sono affiancate da una insegnante di danza, in modo che il movimento e la musica diventino parte integrante di questo sport.

Le lezioni di prova si terranno martedì 23 settembre e venerdì 26 settembre alle ore 20:15 presso la palestra di Primaluna.

Per ulteriori informazioni contattare Simona 3494256067 o Noemi 3883773196.