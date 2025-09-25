Aperto il Bando per premio letterario Antonia Pozzi “Per troppa vita che ho nel sangue”

Il 20 dicembre 2025 il termine per l’invio delle candidature

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Pasturo il 06 giugno 2026

PASTURO – Aperto ufficialmente il bando per la 10° edizione del Premio Internazionale Antonia Pozzi, fondato dalla poetessa e presidente Caterina Silvia Fiore. Il concorso negli anni si è affermato come uno dei più significativi nel panorama letterario italiano e internazionale.

Il premio viene realizzato con i patrocini dei Comune di Pasturo, Roseto degli Abruzzi, Centro Internazionale Insubrico, Università degli Studi dell’Insubria, Centro Studi Michele Prisco e con la collaborazione della casa editrice VJ EDIZIONI.

Il concorso ha lo scopo di custodire e diffondere l’eredità lirica e intellettuale di Antonia Pozzi, ma è anche occasione per offrire uno spazio di riconoscimento alle nuove voci della poesia contemporanea.

Questa edizione rappresenta un traguardo particolarmente significativo: dieci anni di impegno, di dialoghi tra generazioni, sensibilità poetiche, che hanno contribuito a rendere il Premio un punto di riferimento per autori, studiosi e appassionati di poesia.

Il bando sarà disponibile nei primi giorni del mese di ottobre 2025 sul sito www.concorsiletterari.net, sul gruppo Fb dedicato al premio oppure su richiesta inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: antoniapozzipremio@gmail.com.

Il termine per l’invio delle candidature è fissato al 20 dicembre 2025.

La cerimonia di premiazione invece si terrà il 06 giugno 2026 alle ore 15.30 con ingresso libero presso il cineteatro COLOMBO di Pasturo.