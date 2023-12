Approvato il progetto escutivo per la nuova sede della Protezione Civile di Barzio

L’approvazione in Giunta della Comunità Montana in anticipo di due mesi rispetto al cronoprogramma

600 mila euro il costo complessivo dell’opera

BARZIO – Con un anticipo di circa due mesi rispetto alla tabella di marcia, è stato approvato in Giunta il progetto esecutivo relativo all’ammodernamento e ampliamento della nuova sede della Protezione Civile della Comunità Montana.

Il costo complessivo dell’opera di 600.000 euro è stato finanziato integralmente da Regione Lombardia e prevede la realizzazione di un magazzino per il materiale della squadra anti incendio boschivo e uno per la protezione civile, dei box interrati e un’area WC spogliatoio. I lavori, che verranno banditi nei prossimi mesi, dovrebbero iniziare in primavera.

Grande soddisfazione da parte del consigliere Michael Bonazzola delegato alla protezione civile “Consideriamo questi interventi assolutamente necessari per potenziare la struttura e renderla idonea ad ospitare le attrezzature necessarie alle squadre di protezione civile e anti incendio boschivo”.