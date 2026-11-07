Aree Interne, oltre 6 milioni per il Lecchese: gli interventi Comune per Comune

Dalla ciclovia tra lago e monti al nuovo palazzetto di Dervio, passando per la riqualificazione degli edifici pubblici e il potenziamento dei servizi sociali in Valsassina

Dopo il tour istituzionale di giovedì, Mauro Piazza presenta nel dettaglio gli investimenti destinati al territorio lecchese

LECCO – Oltre 6 milioni di euro per sostenere lo sviluppo dei territori montani lecchesi, riqualificare edifici pubblici, migliorare l’offerta turistica e rafforzare i servizi alle persone più fragili. È questo il quadro degli interventi previsti per il territorio della provincia di Lecco nell’ambito della Strategia regionale Aree Interne dell’Alto Lago di Como e delle Valli del Lario.

Dopo la visita istituzionale di giovedì, che ha coinvolto amministratori e rappresentanti delle istituzioni nel tour dedicato alle Aree Interne, il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza entra nel dettaglio degli investimenti e delle opere che interessano il Lecchese. Un’occasione per mettere in evidenza non soltanto le risorse complessivamente stanziate, ma soprattutto gli interventi concreti destinati ai Comuni.

La Strategia coinvolge complessivamente 41 Comuni delle province di Lecco e Como, appartenenti alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio. Il programma prevede investimenti complessivi per oltre 18,8 milioni di euro, tra fondi europei, risorse regionali e cofinanziamenti degli enti locali.

Un ruolo centrale nell’attuazione della Strategia sarà svolto dal Comune di Taceno, individuato come ente capofila dell’Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario. È proprio da qui che passerà il coordinamento dei Comuni coinvolti nel progetto “ECOSISTEMA – Traiettorie sostenibili per lo sviluppo dell’Alto Lago di Como e delle Valli del Lario”, inserito nella Strategia regionale “Agenda del Controesodo” 2021-2027.

È in fase di definizione l’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Comune di Taceno, che disciplinerà gli impegni istituzionali e le modalità di coordinamento tra Regione e partenariato locale, accompagnando la realizzazione degli interventi programmati. Un passaggio fondamentale per consolidare la collaborazione tra le istituzioni e tradurre la strategia di sviluppo in progetti concreti a beneficio delle comunità locali.

L’obiettivo è contrastare lo spopolamento e rendere questi territori sempre più attrattivi, investendo sul turismo sostenibile, sulla qualità ambientale, sui servizi e sulle opportunità per chi sceglie di vivere e lavorare nelle aree montane.

“Le Aree Interne rappresentano una componente fondamentale della Lombardia e meritano attenzione, investimenti e una programmazione capace di guardare al futuro – dichiara

il sottosegretario Mauro Piazza -. Con questa Strategia mettiamo a disposizione complessivamente oltre 18 milioni di euro attraverso il concorso di risorse europee, regionali e locali. È un risultato che nasce dalla collaborazione istituzionale e dalla

capacità dei Comuni e delle Comunità Montane di lavorare insieme per obiettivi condivisi. Con l’approvazione dell’Accordo di collaborazione compiamo inoltre un passaggio decisivo per l’avvio della fase attuativa della Strategia, mettendo a disposizione dei

territori uno strumento concreto per trasformare la programmazione in interventi e opportunità di sviluppo”.

Tutti gli interventi nel Lecchese

Ecco nel dettaglio i progetti finanziati e le risorse destinate ai diversi interventi.

Turismo, territorio ed edifici pubblici

2.822.500 euro per “In bici tra lago e monti 2.0”, il progetto della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera per potenziare e integrare i percorsi cicloescursionistici.

per “In bici tra lago e monti 2.0”, il progetto della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera per potenziare e integrare i percorsi cicloescursionistici. 180.000 euro a Perledo per migliorare la fruibilità di siti e itinerari di interesse sovralocale.

a Perledo per migliorare la fruibilità di siti e itinerari di interesse sovralocale. 280.000 euro a Cortenova per la valorizzazione e il recupero funzionale dell’Ex Fucina Celsi.

a Cortenova per la valorizzazione e il recupero funzionale dell’Ex Fucina Celsi. 610.000 euro per la riqualificazione energetica di Spazio Valsassina e la manutenzione straordinaria del Museo della Fornace.

per la riqualificazione energetica di Spazio Valsassina e la manutenzione straordinaria del Museo della Fornace. 170.000 euro a Valvarrone per la riqualificazione energetica dell’ex municipio.

a Valvarrone per la riqualificazione energetica dell’ex municipio. 350.000 euro a Casargo per la riqualificazione energetica dell’ex municipio comunale.

a Casargo per la riqualificazione energetica dell’ex municipio comunale. 210.000 euro a Margno per la riqualificazione energetica dell’ex scuola elementare, destinata a diventare uno spazio di aggregazione e socialità.

a Margno per la riqualificazione energetica dell’ex scuola elementare, destinata a diventare uno spazio di aggregazione e socialità. 150.000 euro a Esino Lario per l’efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport.

a Esino Lario per l’efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport. 650.000 euro a Dervio per la realizzazione di un nuovo palazzetto a servizio del Centro Sportivo Azzurri d’Italia.

Più risorse per i servizi sociali e le persone

Una parte degli investimenti riguarda il rafforzamento dei servizi alla persona, con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie e alle fasce più fragili della popolazione. Per la Comunità Montana Valsassina sono previsti:

200.000 euro per accompagnare minori e giovani a rischio di povertà ed esclusione sociale.

per accompagnare minori e giovani a rischio di povertà ed esclusione sociale. 259.562 euro per il progetto di domiciliarità sostenibile.

per il progetto di domiciliarità sostenibile. 130.098 euro per interventi di inclusione socio-lavorativa.

per interventi di inclusione socio-lavorativa. 160.340 euro per servizi innovativi di contrasto alla povertà.

per servizi innovativi di contrasto alla povertà. 160.000 euro per l’assistenza tecnica nella fase attuativa della Strategia.

Sostegno anche alle imprese e alle strutture ricettive

Il quadro degli interventi comprende inoltre

355.000 euro per il bando regionale a sostegno della competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere

per il bando regionale a sostegno della competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere 500.000 euro per sostenere gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese.

“Scegliere di investire nelle Aree Interne significa riconoscere il valore dei piccoli Comuni, delle comunità montane e di quei territori che, pur presentando difficoltà specifiche, custodiscono un patrimonio ambientale, sociale, culturale ed economico straordinario – sottolinea Piazza -. La partecipazione finanziaria degli enti locali dimostra quanto sia importante fare squadra. Regione Lombardia accompagna questo percorso mettendo a disposizione risorse e strumenti per creare nuove opportunità di sviluppo e crescita. Il nostro obiettivo è fare in modo che vivere e lavorare nelle aree interne continui a essere una scelta concreta e sostenibile. Investire in questi territori significa sostenere le comunità, offrire opportunità alle nuove generazioni e contribuire a uno sviluppo equilibrato dell’intera Lombardia”.