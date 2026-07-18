Artavaggio. Una domenica dedicata ai più piccoli con la Festa dei Bambini

La Festa dei Bambini torna domenica 19 luglio ai Piani di Artavaggio con un ricco programma di attività dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie

Alle 10 il ritrovo nel prato della scuola sci, alle 10.30 il laboratorio “Tu Casaro” dedicato alla lavorazione del formaggio

MOGGIO – I Piani di Artavaggio si preparano ad accogliere una giornata dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Domenica 19 luglio l’altopiano della Valsassina ospiterà la Festa dei Bambini, iniziativa promossa dall’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio.

Il ritrovo è fissato alle 10 nel prato della scuola sci, da dove prenderà il via una giornata di attività pensate per coinvolgere bambini di tutte le età. Giochi, laboratori dedicati alla montagna, truccabimbi, lotteria a premi e altre iniziative animeranno la manifestazione, immersa nello scenario naturale di Artavaggio.

Tra gli appuntamenti in programma ci sarà anche un laboratorio dedicato alla scoperta della lavorazione del formaggio, inserito in un calendario di iniziative che accompagnerà i partecipanti per tutta la giornata.

Per il pranzo sarà attivo un servizio ristoro con pizza, patatine, panini e salsiccia, mentre la merenda sarà offerta a tutti i bambini.

L’iniziativa offrirà alle famiglie l’occasione di trascorrere una giornata all’aria aperta, tra natura, divertimento e tradizioni della montagna, valorizzando uno dei luoghi più suggestivi della Valsassina.

Per raggiungere i Piani di Artavaggio, la funivia sarà in funzione dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 13.30 alle 17. Per maggiori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo info@pianidiartavaggio.it.