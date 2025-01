Atmosfera magica per la Cavalcata dei Tre Re, a Premana rivive la tradizione

Tante le persone che hanno partecipato al sentito evento che chiude le festività natalizie

La pioggia non ha fermato i Tre Re Magi a cavallo che hanno portato il “loro” canto in tutto il paese

PREMANA – In tanti, nella serata del 5 gennaio, hanno partecipato alla tradizionale Cavalcata dei Tre Re. Un festa antica che, come al solito, ha visto la partecipazione di tutta Premana oltre a numerose persone venute da fuori. La pioggia che ha cominciato a scendere in serata non ha fermato i Tre Re Magi, quest’anno rappresentati dai ragazzi della classe 2002, che hanno attraversato tutto il paese in sella ai loro cavalli, guidati dalla Stella Cometa.

Ad accompagnarli, come nella migliore delle tradizioni, un lungo corteo che ha percorso tutte le dieci tappe dove sono state intonate alcune strofe del tradizionale canto dei Tre Re sostenuti dai moltissimi premanesi: “Noi siamo i tre Re / venuti dall’Oriente / ad adorar Gesù…” (la versione completa è prevista solo in alcuni punti). In tarda serata i magi hanno raggiunto una piazza della chiesa gremita, dove tutti i presenti hanno eseguito per un’ultima volta il canto completo, mentre i Re offrivano i propri doni al Bambin Gesù.

Una rievocazione curata nei minimi particolari che crea un’atmosfera unica e irripetibile grazie all’organizzazione della Pro Loco in collaborazione con il Coro Nives e la Corale Santa Cecilia. I Tre Re “torneranno in scena” nuovamente nella messa serale di oggi, 6 gennaio, quando porteranno oro, incenso e mirra all’altare, accompagnati per un’ultima volta dal “loro” canto, che segnerà la fine delle feste natalizie.