Attesa a Primaluna, sabato 16 agosto la XXV edizione del Palio delle Frazioni

Sfilata con i figuranti ed esibizione del “Gruppo sbandieratori e musici della Torre di Primaluna”

Arcieri e cavalieri rappresenteranno le sei frazioni del paese: Cortabbio, Primaluna, Pessina, Gero, Barcone e Vimogno

PRIMALUNA – Rinviata a giugno causa maltempo, l’attesa manifestazione di carattere storico-medioevale, andrà in scena sabato 16 agosto. Il “Palio delle Frazioni” di Primaluna è giunto quest’anno alla sua XXV edizione e ogni anno incanta per la cura della rappresentazione.

Alle 18.30 è prevista la messa nella chiesetta di San Rocco, da lì si snoderà la sfilata verso la piazza della chiesa dove si terrà l’esibizione del “Gruppo Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna”. Saranno presenti figuranti locali, il Gruppo “Noi per voi” di Valmadrera, “Le Donne del Martedì” di Primaluna e Davide Rusconi con il suo libro “Valsassina – Com’era com’é”.

Alle ore 20 il corteo passerà per le vie del centro storico e a seguire avrà inizio il Palio nel campo sportivo. Si sfideranno sei cavalieri e sei arcieri che rappresentano le sei frazioni del paese: Cortabbio, Primaluna, Pessina, Gero, Barcone e Vimogno. La sfida consiste nella conquista dell’anello d’oro simbolo di vittoria del palio. Durante la serata sarà attivo un punto ristoro nell’ambito della San Rocco.