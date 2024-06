Attesa a Primaluna: sabato va in scena il 24° “Palio delle Frazioni”

In serata la sfida dei 6 cavalieri e 6 arcieri per la conquista dell’anello d’oro

Il paese si trasformerà in una corte medioevale con sbandieratori, musici, figuranti, cavalieri e falconieri

PRIMALUNA – Sabato 22 giugno a Primaluna va in scena la 24^ edizione del “Palio delle Frazioni” immancabile manifestazione in costume a carattere medioevale. L’evento organizzato dal “Gruppo sbandieratori e musici delle Torre di Primaluna” inizia alle 16.45 con una visita guidata alla torre del borgo con un approfondimento sulle altre torri della Valsassina e sulla viabilità medioevale.

Alle 17.45 si celebrerà la messa e a seguire dalle 18 alle 20 si svolgerà lo spettacolo del “Gruppo Sbandieratori e musici della Torre di Primaluna” seguito da un intrattenimento di “Foco Loco”. Alle ore 20 un corteo di figuranti si snoderà per le vie del centro e giungerà al campo sportivo dell’oratorio dove alle 21 il Palio entrerà nel vivo.

Saranno 6 i cavalieri con i loro arcieri a sfidarsi per la conquista dell’anello d’oro simbolo di vittoria. Ognuno di loro rappresenta una frazione del paese: Primaluna, Barcone, Cortabbio, Pessina, Gero e Vimogno. Durante la manifestazione sarà attivo in oratorio e in piazza della chiesta il servizio bar.