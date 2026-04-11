Avvistato un lupo ai Piani di Bobbio: il video è virale

L’avvistamento è avvenuto ieri, venerdì, lungo le piste da sci chiuse da qualche giorno

Si tratterebbe di un lupo solitario

BARZIO – Un lupo a spasso lungo quelle che fino a qualche giorno fa (lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta) erano le piste da sci degli impianti di Bobbio – Valtorta. Non è passata inosservata la presenza di quello che a tutti gli effetti sembra essere un esemplare di lupo ai Piani di Bobbio, lungo i pendi che d’inverno sono utilizzati per sciare e d’estate rappresentano un’apprezzata via di fuga a caldo e afa.

Il video che riprende l’esemplare di canide che corre tra i prati, ancora ricoperti in alcuni punti da lingue di neve, appena sotto la chiesetta, è rimbalzato velocemente di chat in chat, arrivando anche alla redazione di Lecco Notizie, in un tam tam che è diventato presto virale.

Da quello che è stato possibile apprendere finora si tratta di un unico lupo, che si sarebbe spinto quindi fino alle montagne valsassinesi.