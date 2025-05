Ballabio aderisce alla giornata del Verde Pulito

Promossa da Regione Lombardia si terrà domenica 18 maggio

Tante le realtà associative del territorio che hanno deciso di accogliere l’invito del comune

BALLABIO – Anche quest’anno il Comune di Ballabio ha deciso di aderire alla Giornata del Verde Pulito promossa da Regione Lombardia che si terrà domenica 18 maggio. L’amministrazione comunale di Ballabio, da sempre attenta e sensibile alle tematiche ambientali, collaborerà con le tante realtà associative del territorio che hanno deciso di accogliere l’invito del Comune: Aido, Asc Ballabio 89, ASD Grignetta, Cacciatori, Cai Ballabio, Comitato Gemellaggi e Protezione Civile.

“L’evento – afferma l’Assessore all’ambiente Tino Cereda – mira a sensibilizzare sempre più i cittadini e le cittadine a partire dai più giovani sulle tematiche ambientali nonché a sviluppare un senso di responsabilità ed appartenenza per il luogo in cui si vive, si lavora, si studia e si passa il tempo libero. Siamo consapevoli che sul tema sensibilizzazione ci sia ancora tanto da fare e, proprio per questo, intendiamo riservare alle scuole, entro fine anno, una specifica iniziativa affinché i ragazzi facciano proprie le necessità di un ambiente pulito e siano attori di comportamenti virtuosi assieme alle loro famiglie”.

I volontari saranno distribuiti su 4 scenari, purtroppo spesso teatro di abbondono dei rifiuti: la strada per Morterone, la strada per i Piani Resinelli, la strada dei Grassi Lunghi e il primo tratto del sentiero di Valpozza. Il ritrovo è previsto per domenica 18 maggio alle ore 7.30 in piazza Hillion e i lavori termineranno alle ore 12.

“Tutta la cittadinanza è invitata ad intervenire e può aderire inviando la propria adesione all’indirizzo mail prenotazioni@comune.ballabio.lc.it – dichiarano gli assessori Barbara Crimella e Tino Cereda – si precisa che i partecipanti saranno coperti da assicurazione e verranno dotati di attrezzature per la raccolta dei rifiuti messi a disposizione da Silea Spa”.