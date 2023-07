Ballabio. Adriano Bertoletti nuovo coordinatore della Protezione Civile

Nei giorni scorsi rinnovato il direttivo del gruppo

BALLABIO – L’assemblea dei volontari ha nominato Adriano Bertoletti, esperto speleologo e volontario della Croce Rossa, quale Coordinatore del Gruppo di Protezione Civile di Ballabio. Per Bertoletti si tratta di un ritorno alla guida del gruppo di Protezione Civile essendo già stato coordinatore dal 2005 al 2009 e sarà coadiuvato nel ruolo di vice-coordinatore da Roberto Sala.

Queste le prime parole del nuovo coordinatore: “Vogliamo una Protezione Civile sempre più presente e attiva sul territorio di Ballabio soprattutto per quanto concerne la prevenzione. La nostra priorità deve essere quella di costruire un gruppo di donne e uomini pronti ad intervenire in caso di necessità”.

“Voglio ringraziare il coordinatore uscente Beppe Ruperto – dichiara invece il sindaco Bussola – per la disponibilità che ha sempre dimostrato in questi anni e nel contempo augurare buon lavoro a Bertoletti. Negli ultimi mesi nella Protezione Civile vi sono stati nuovi ingressi che sicuramente porteranno tanta energia e spirito di rinnovamento affiancandosi ai volontari già presenti. Oltre allo stesso Bertoletti sono infatti entrati nel gruppo: Giusy Adamoli (anche per lei si tratta di un ritorno), Roberto Sala, Saverio Mandolino ed il nuovo Referente Operativo Comunale (ROC) Tino Cereda. Confido che nei prossimi mesi vi saranno ulteriori nuovi ingressi e ringrazio tutti i ballabiesi che vorranno mettersi in gioco dedicando parte del loro tempo al nostro paese”.